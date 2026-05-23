Ваш iPhone може більше: топ-10 маловідомих функцій iOS (фото)

iOS постійно поповнюється новими функціями, про які мало хто знає.

Приховані інструменти допомагають автоматизувати рутину і покращують повсякденний досвід використання смартфона, пише MacRumors.

Перетворення програми на віджет

В останніх версіях iOS можна легко перетворити іконку програми на зручний віджет прямо на домашньому екрані. Досить затиснути значок застосунку і вибрати потрібний розмір інформаційного блоку в верхньому меню, що з'явилося. Повернути стандартну іконку можна аналогічним довгим натисканням.

Історія ваших переміщень

Додаток "Карти" вміє зберігати історію відвіданих місць, що зручно для пошуку нещодавно відкритих ресторанів або магазинів. Зайдіть у програму, натисніть на свій профіль, виберіть "Місця", а потім — "Відвідані місця". Функцію можна повністю відключити в налаштуваннях геолокації.

Відео дня

Перетворення програми на віджет на iOS Фото: macrumors.com

Персональні вібрації для контактів

Якщо ваш телефон завжди в беззвучному режимі, налаштуйте унікальні вібрації для важливих людей, щоб впізнавати їх без погляду на екран. Відкрийте потрібний контакт, натисніть "Правити" ➡️ "Рингтон" (або "Звук повідомлення") ➡️ "Тактильні сигнали" ➡️ "Створити нову вібрацію" і задайте ритм власними дотиками.

Налаштування кнопок екрана блокування

Вам більше не обов'язково тримати системний ліхтарик і камеру на екрані блокування. Затисніть локскрін, виберіть "Налаштувати" і видаліть стандартні іконки за допомогою мінуса. На їхнє місце можна додати будь-які інші функції, включно з ярликами сторонніх додатків.

Налаштування опцій екрану блокування iOS Фото: macrumors.com

Керування дотиком задньої панелі

Інструмент Back Tap дає змогу призначити будь-які дії на подвійне або потрійне постукування по спинці iPhone — від скріншоту до запуску ліхтарика або складних команд. Для активації перейдіть в Налаштування ➡️ Універсальний доступ ➡️ Дотик ➡️ Дотик задньої панелі.

Довгий скріншот цілої сторінки

Щоб зберегти веб-сторінку або багатосторінковий PDF-документ цілком, зробіть звичайний скріншот і одразу натисніть на його мініатюру, що з'явилася. У верхній частині вікна виберіть вкладку "Вся сторінка" і збережіть отриманий довгий знімок.

Приховування екранів із додатками

Ви можете заховати цілу сторінку робочого столу від сторонніх очей. Затисніть порожнє місце на домашньому екрані до режиму редагування іконок, торкніться навігаційних точок внизу дисплея і зніміть галочку з потрібної сторінки. Знайти приховані програми можна буде тільки через пошук Spotlight.

Швидкий запуск таймера

Додайте іконку таймера в "Пункт управління" для миттєвого доступу до функції. Довге натискання на цей значок викличе зручний вертикальний повзунок, що дає змогу встановити час від однієї хвилини до двох годин буквально одним свайпом.

Як видалити місце знімка на фотографії iPhone Фото: macrumors.com

Видалення геоданих з фотографій

Перед надсиланням знімка ви можете стерти приховані дані про місце, де його було зроблено. У застосунку "Фото" змахніть потрібний кадр догори, натисніть "Змінити геопозицію" і виберіть "Без геопозиції". Також метадані можна відключити в меню "Параметри" під час надсилання файлу через кнопку "Поділитися".

Таймер для вимкнення медіа

Ця функція ідеальна для тих, хто любить засинати під подкасти або музику. Відкрийте стандартний застосунок "Годинник", перейдіть у вкладку "Таймери" і встановіть потрібний час. У полі "Після закінчення" перегорніть у самий низ і виберіть опцію "Зупинити".

Раніше повідомлялося, чим здивують новинки Apple у 2026 році.

Також Фокус писав про порівняння Galaxy A57 проти iPhone 17e.