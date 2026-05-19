iPhone Ultra і iPhone 18: чим здивують новинки Apple у 2026 році (фото)

За інформацією інсайдерів, Apple планує представити свій перший складаний смартфон. При цьому експерти розповіли, скільки коштуватиме нова лінійка iPhone і яких змін варто очікувати.

До презентації нової лінійки iPhone залишилося приблизно чотири місяці, але в мережі з'являється інсайдерська інформація про те, що саме збирається представити Apple у 2026 році. Передбачається, що копання випустить свій перший складаний смартфон, який може називатися iPhone Ultra. Також, за чутками, у вересні планують представити iPhone 18, iPhone 18e і iPhone 18 Pro, а також iPhone Air 2. Коли вони надійдуть у продаж, які матимуть характеристики та скільки коштуватимуть, на думку експертів? Про це пише Yahoo Tech.

Найповнішу інформацію про майбутню лінійку iPhone ми зможемо отримати тільки після офіційного анонсу Apple у вересні. Але інсайдери вже мають деяку інформацію, яка проливає світло на майбутні пристрої Apple, які, як передбачається, мають бути представлені у вересні 2026 року.

iPhone Fold, він же iPhone Ultra

За чутками, очікується, що Apple представить перший складаний смартфон iPhone Fold, який може називатися iPhone Ultra. За інформацією інсайдерів, цей пристрій матиме 5,5-дюймовий екран у закритому стані та приблизно 7,8-дюймовий екран у відкритому стані. При цьому передбачається, що екран матиме співвідношення сторін 4:3, як у iPad.

Повідомляється, що iPhone Ultra має виступаючий блок із двома камерами. За чутками, у відкритому стані він доволі тонкий (4,5 мм), а тому там немає місця для системи камер TrueDepth, яка забезпечує розпізнавання облич. Через це, як кажуть інсайдери, буде використовуватися Touch ID замість Face ID, що здається кроком назад.

Передбачається, що OLED-екран для iPhone Ultra надасть Samsung, а корпус складного смартфона буде виготовлено з титану та алюмінію. Згідно з повідомленнями, Apple представить iPhone Ultra тільки у двох кольорах: сріблясто-білий та індиговий, що нагадує колір Deep Blue у iPhone 17 Pro.

iPhone 18 Pro

За чутками, iPhone 18 Pro матиме кілька нових функцій та кольорів. Дизайн буде схожим на iPhone 17 Pro, з тими самими розмірами екрана, але цей смартфон буде потужнішим і працюватиме довше завдяки потужнішій батареї. З чуток, пристрій буде оснащено чіпом A20 для підвищення швидкості та ефективності, замінивши чіп A19, який використовується в серії iPhone 17.

Передбачається, що iPhone 18 Pro матиме світло-блакитний, темно-вишневий, темно-сірий і сріблястий колір.

iPhone 18 та iPhone 18e

За повідомленнями інсайдерів, Apple спрощує конструкцію iPhone 18 для економії коштів на його виробництво. Зокрема, йдеться про продуктивність, чіп і пам'ять. Найімовірніше, як передбачається, будуть незначні відмінності між iPhone 18 і iPhone 18e.

Імовірно, Apple, як і інші виробники смартфонів, зіткнулася з подорожчанням оперативної та вбудованої пам'яті, а також із перебоями в їх постачанні через збільшений попит дата-центрів, необхідних для роботи ШІ.

iPhone Air 2

Експерти сперечаються про те, чи буде представлений iPhone Air 2 або iPhone 18 Plus. Але інсайдери схиляються до першого варіанту. Очікується, що пристрій матиме дуже незначні зміни порівняно з iPhone Air, що включають поліпшення часу автономної роботи і новий чіп.

Дата виходу нової лінійки iPhone

Apple, ймовірно, розділить випуск нових пристроїв на два періоди: у вересні для дорожчих моделей, а потім взимку або на початку весни для більш доступних iPhone.

Експерти очікують, що у вересні 2026 року Apple представить iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і iPhone Fold. Можливо, складаний iPhone надійде в продаж не раніше грудня.

iPhone 18 і iPhone 18e найімовірніше будуть випущені в першому кварталі 2027 року. Передбачається, що трохи раніше в продаж надійдуть або iPhone Air 2, або iPhone 18 Plus.

Ціни на iPhone 18 та iPhone Ultra

Експерти припускають, що складаний iPhone Ultra коштуватиме понад 2000 доларів.

За чутками, iPhone 18e і iPhone 18 коштуватимуть 599 і 799 доларів відповідно, iPhone Pro і iPhone Pro Max — 1099 і 1199 доларів, а iPhone Air 2 — 999 доларів.

