Samsung проти Motorola: експерт порівняв найкращі смартфони брендів і назвав лідера (фото)

Motorola і Samsung пропонують два абсолютно різних підходи до створення складних смартфонів. У кожного пристрою є свої переваги і недоліки.

Motorola Razr Fold чи Samsung Galaxy Z Fold7? Який складаний смартфон вибрати? Samsung фокусується на продуктивності та поліпшенні програмного забезпечення, в той час як Motorola робить ставку на більш значні поліпшення апаратної частини, такі як яскравіший екран, більш швидка зарядка і більш ємний акумулятор. Це порівняння покаже, який зі складних смартфонів дійсно забезпечує краще загальне враження від повсякденного використання, пише Gizmochina.

Motorola Razr Fold: технічні характеристики

Екран: 8.1 дюйма, LTPO P-OLED, частота оновлення 120 Гц, яскравість 6200 ніт

Процесор: Snapdragon 8 Gen 5

Оперативна пам'ять: до 16 ГБ

Операційна система: Android 16

Батарея: 6000 мАг

Головна камера: 50 Мп + 50 Мп + 50 Мп + 50 Мп

Фронтальна камера: 20 Мп + 32 Мп

Зарядка: дротова потужністю 80 Вт, бездротова потужністю 50 Вт

Motorola Razr Fold Фото: Bloomberg

Samsung Galaxy Z Fold7: технічні характеристики

Екран: 8.1 дюйма, Dynamic AMOLED, частота оновлення 120 Гц, яскравість 2600 ніт

Процесор: Snapdragon 8 Elite

Оперативна пам'ять: до 16 ГБ

Операційна система: Android 16

Батарея: 4400 мАг

Головна камера: 200Мп + 10Мп + 12Мп

Фронтальна камера: 10 Мп + 10 Мп

Зарядка: дротова потужністю 25 Вт, бездротова потужністю 15 Вт

Samsung Galaxy Z Fold7 Фото: скриншот / YouTube

Motorola Razr Fold проти Samsung Galaxy Z Fold7: порівняння екрану

Motorola Razr Fold демонструє агресивніший підхід до преміальних складних смартфонів завдяки чіткішому дизайну, підтримці стилуса та заявленій підвищеній міцності.

Samsung Galaxy Z Fold7 має легший корпус, алюмінієва рама та полірований шарнірний механізм роблять його більш солідним та зручним для щоденного використання. Samsung також додає підтримку DeX і Ultra Wideband, що непомітно покращує роботу з додатками.

Motorola використовує потужніші апаратні можливості екрана, пропонуючи яскравішу внутрішню панель, яскравіший зовнішній екран із частотою оновлення 165 Гц. Контент та ігри відчуваються тут більш вражаюче.

AMOLED від Samsung, як і раніше, має неймовірно природний вигляд і точно передає кольори, а One UI залишається одним із найкращих оптимізованих інтерфейсів для складних пристроїв. Однак Razr Fold виглядає більш футуристично. Смартфон, здається, розроблений для користувачів, які хочуть, щоб складаний пристрій виділявся.

Motorola і Samsung пропонують два абсолютно різні підходи до створення складних смартфонів Фото: Gizmochina

Motorola Razr Fold проти Samsung Galaxy Z Fold7: порівняння продуктивності, батареї та камери

Motorola Razr Fold використовує новіший процесор Snapdragon 8 Gen 5 у парі з 16 ГБ оперативної пам'яті. Процесор Snapdragon 8 Elite у Samsung, як і раніше, залишається надзвичайно потужним, а One UI 8 відомий стабільною довгостроковою оптимізацією. Samsung також виграє від більш розвиненої екосистеми для підвищення продуктивності.

Час автономної роботи — це те, де Motorola виходить уперед. Батарея ємністю 6000 мАг робить Razr Fold значно практичнішим смартфоном для активних користувачів.

Galaxy Z Fold7 пропонує покращене програмне забезпечення та переваги в плані продуктивності, але Razr Fold явно виграє за потужністю апаратного забезпечення, часом автономної роботи та зручністю заряджання.

Завдяки 200-мегапіксельній основній камері зображення у Samsung матимуть ширший динамічний діапазон, кращу обробку в нічний час і стабільніший результат, готовий для публікації в соціальних мережах. Motorola має більш збалансовану потрійну 50-мегапіксельну систему, що включає більш потужний перископічний телеоб'єктив і надширококутну камеру з набагато вищою роздільною здатністю. Samsung здається надійнішим варіантом для простого і зручного знімання, але Motorola пропонує більш захопливий і гнучкий набір камер.

Motorola Razr Fold проти Samsung Galaxy Z Fold7: порівняння ціни

Очікується, що Motorola Razr Fold продаватиметься приблизно за 1550 доларів, тоді як Samsung Galaxy Z Fold7 коштуватиме близько 1800 доларів. Пристрої Samsung приваблюють покупців, орієнтованих на продуктивність. Однак Motorola виглядає більш вигідно в плані співвідношення ціни та якості.

Motorola Razr Fold проти Samsung Galaxy Z Fold7: що вибрати

Motorola Razr Fold виділяється своєю потужною батареєю, надшвидкою зарядкою, яскравішими дисплеями, підтримкою стилуса та апаратним забезпеченням камери. Samsung Galaxy Z Fold7 більше орієнтований на надійність, інтеграцію в екосистему та покращений користувацький досвід.

Зрештою, різниця між цими пристроями зводиться до особистих уподобань. Samsung віддає пріоритет балансу, тоді як Motorola більш агресивно просуває інновації в апаратному забезпеченні. Ця відмінність стає помітною в повсякденному використанні, особливо для досвідчених користувачів і творців контенту.

Galaxy Z Fold7 залишається більш надійним преміальним преміальним складним смартфоном для довгострокової впевненості в програмному забезпеченні та продуктивності. Однак Motorola Razr Fold загалом здається більш цікавим флагманом, що пропонує кращий час автономної роботи та чудову зарядку за менші гроші.

