Samsung против Motorola: эксперт сравнил лучшие смартфоны брендов и назвал лидера (фото)

Motorola и Samsung предлагают два совершенно разных подхода к созданию складных смартфонов. У каждого устройства есть свои преимущества и недостатки.

Motorola Razr Fold или Samsung Galaxy Z Fold7? Какой складной смартфон выбрать? Samsung фокусируется на производительности и улучшении программного обеспечения, в то время как Motorola делает ставку на более значительные улучшения аппаратной части, такие как более яркий экран, более быстрая зарядка и более емкий аккумулятор. Это сравнение покажет, какой из складных смартфонов действительно обеспечивает лучшее общее впечатление от повседневного использования, пишет Gizmochina.

Motorola Razr Fold: технические характеристики

Экран: 8.1 дюйма, LTPO P-OLED, частота обновления 120 Гц, яркость 6200 нит

Процессор: Snapdragon 8 Gen 5

Оперативная память: до 16 ГБ

Операционная система: Android 16

Батарея: 6000 мАч

Главная камера: 50 Мп + 50 Мп + 50 Мп

Фронтальная камера: 20 Мп + 32 Мп

Зарядка: проводная мощностью 80 Вт, беспроводная мощностью 50 Вт

Motorola Razr Fold Фото: Bloomberg

Samsung Galaxy Z Fold7: технические характеристики

Экран: 8.1 дюйма, Dynamic AMOLED, частота обновления 120 Гц, яркость 2600 нит

Процессор: Snapdragon 8 Elite

Оперативная память: до 16 ГБ

Операционная система: Android 16

Батарея: 4400 мАч

Главная камера: 200Мп + 10Мп + 12Мп

Фронтальная камера: 10 Мп + 10 Мп

Зарядка: проводная мощностью 25 Вт, беспроводная мощностью 15 Вт

Samsung Galaxy Z Fold7 Фото: скриншот / YouTube

Motorola Razr Fold против Samsung Galaxy Z Fold7: сравнение экрана

Motorola Razr Fold демонстрирует более агрессивный подход к премиальным складным смартфонам благодаря более выверенному дизайну, поддержке стилуса и заявленной повышенной прочности.

Samsung Galaxy Z Fold7 имеет более легкий корпус, алюминиевая рамку и полированный шарнирный механизм делают его более солидным и удобным для ежедневного использования. Samsung также добавляет поддержку DeX и Ultra Wideband, что незаметно улучшает работу с приложениями.

Motorola использует более мощные аппаратные возможности экрана, предлагая более яркую внутреннюю панель, более яркий внешний экран с частотой обновления 165 Гц. Контент и игры ощущаются здесь более впечатляюще.

AMOLED от Samsung по-прежнему выглядит невероятно естественно и точно передает цвета, а One UI остается одним из лучших оптимизированных интерфейсов для складных устройств. Однако Razr Fold выглядит более футуристично. Смартфон, кажется, разработан для пользователей, ищущих более самобытную эстетику.

Motorola и Samsung предлагают два совершенно разных подхода к созданию складных смартфонов Фото: Gizmochina

Motorola Razr Fold против Samsung Galaxy Z Fold7: сравнение производительности, батареи и камеры

Motorola Razr Fold использует более новый процессор Snapdragon 8 Gen 5 в паре с 16 ГБ оперативной памяти. Процессор Snapdragon 8 Elite у Samsung по-прежнему остается чрезвычайно мощным, а One UI 8 известна стабильной долгосрочной оптимизацией. Samsung также выигрывает от более развитой экосистемы для повышения производительности.

Время автономной работы — это то, где Motorola выходит вперед. Батарея емкостью 6000 мАч делает Razr Fold значительно более практичным смартфоном для активных пользователей.

Galaxy Z Fold7 предлагает улучшенное программное обеспечение и преимущества в плане производительности, но Razr Fold явно выигрывает по мощности аппаратного обеспечения, времени автономной работы и удобству зарядки.

Благодаря 200-мегапиксельной основной камере изображения у Samsung будут обладать более широким динамическим диапазоном, лучшей обработкой в ​​ночное время и более стабильным результатом, готовым для публикации в социальных сетях. Motorola имеет более сбалансированную тройную 50-мегапиксельную систему, включающую более мощный перископический телеобъектив и сверхширокоугольную камеру с гораздо более высоким разрешением. Samsung кажется более надежным вариантом для простой и удобной съемки, но Motorola предлагает более гибкий набор камер для разных сценариев.

Motorola Razr Fold против Samsung Galaxy Z Fold7: сравнение цены

Ожидается, что Motorola Razr Fold будет продаваться примерно за 1550 долларов, в то время как Samsung Galaxy Z Fold7 будет стоить около 1800 долларов. Устройства Samsung привлекают покупателей, ориентированных на производительность. Однако Motorola выглядит выгоднее в плане соотношения цены и качества.

Motorola Razr Fold против Samsung Galaxy Z Fold7: что выбрать

Motorola Razr Fold выделяется своей мощной батареей, сверхбыстрой зарядкой, более яркими дисплеями, поддержкой стилуса и аппаратным обеспечением камеры. Samsung Galaxy Z Fold7 больше ориентирован на надежность, интеграцию в экосистему и улучшенный пользовательский опыт.

В конечном итоге, разница между этими устройствами сводится к личным предпочтениям. Samsung отдает приоритет балансу, в то время как Motorola более агрессивно продвигает инновации в аппаратном обеспечении. Это различие становится заметным в повседневном использовании, особенно для опытных пользователей и создателей контента.

Galaxy Z Fold7 остается более надежным премиальным складным смартфоном для долгосрочной уверенности в программном обеспечении и производительности. Однако Motorola Razr Fold в целом кажется более интересным флагманом, предлагающим лучшее время автономной работы и превосходную зарядку за меньшие деньги.

