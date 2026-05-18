Samsung против Motorola: эксперт сравнил лучшие смартфоны брендов и назвал лидера (фото)
Motorola и Samsung предлагают два совершенно разных подхода к созданию складных смартфонов. У каждого устройства есть свои преимущества и недостатки.
Motorola Razr Fold или Samsung Galaxy Z Fold7? Какой складной смартфон выбрать? Samsung фокусируется на производительности и улучшении программного обеспечения, в то время как Motorola делает ставку на более значительные улучшения аппаратной части, такие как более яркий экран, более быстрая зарядка и более емкий аккумулятор. Это сравнение покажет, какой из складных смартфонов действительно обеспечивает лучшее общее впечатление от повседневного использования, пишет Gizmochina.
Motorola Razr Fold: технические характеристики
- Экран: 8.1 дюйма, LTPO P-OLED, частота обновления 120 Гц, яркость 6200 нит
- Процессор: Snapdragon 8 Gen 5
- Оперативная память: до 16 ГБ
- Операционная система: Android 16
- Батарея: 6000 мАч
- Главная камера: 50 Мп + 50 Мп + 50 Мп
- Фронтальная камера: 20 Мп + 32 Мп
- Зарядка: проводная мощностью 80 Вт, беспроводная мощностью 50 Вт
Samsung Galaxy Z Fold7: технические характеристики
- Экран: 8.1 дюйма, Dynamic AMOLED, частота обновления 120 Гц, яркость 2600 нит
- Процессор: Snapdragon 8 Elite
- Оперативная память: до 16 ГБ
- Операционная система: Android 16
- Батарея: 4400 мАч
- Главная камера: 200Мп + 10Мп + 12Мп
- Фронтальная камера: 10 Мп + 10 Мп
- Зарядка: проводная мощностью 25 Вт, беспроводная мощностью 15 Вт
Motorola Razr Fold против Samsung Galaxy Z Fold7: сравнение экрана
Motorola Razr Fold демонстрирует более агрессивный подход к премиальным складным смартфонам благодаря более выверенному дизайну, поддержке стилуса и заявленной повышенной прочности.
Samsung Galaxy Z Fold7 имеет более легкий корпус, алюминиевая рамку и полированный шарнирный механизм делают его более солидным и удобным для ежедневного использования. Samsung также добавляет поддержку DeX и Ultra Wideband, что незаметно улучшает работу с приложениями.
Motorola использует более мощные аппаратные возможности экрана, предлагая более яркую внутреннюю панель, более яркий внешний экран с частотой обновления 165 Гц. Контент и игры ощущаются здесь более впечатляюще.
AMOLED от Samsung по-прежнему выглядит невероятно естественно и точно передает цвета, а One UI остается одним из лучших оптимизированных интерфейсов для складных устройств. Однако Razr Fold выглядит более футуристично. Смартфон, кажется, разработан для пользователей, ищущих более самобытную эстетику.
Motorola Razr Fold против Samsung Galaxy Z Fold7: сравнение производительности, батареи и камеры
Motorola Razr Fold использует более новый процессор Snapdragon 8 Gen 5 в паре с 16 ГБ оперативной памяти. Процессор Snapdragon 8 Elite у Samsung по-прежнему остается чрезвычайно мощным, а One UI 8 известна стабильной долгосрочной оптимизацией. Samsung также выигрывает от более развитой экосистемы для повышения производительности.
Время автономной работы — это то, где Motorola выходит вперед. Батарея емкостью 6000 мАч делает Razr Fold значительно более практичным смартфоном для активных пользователей.
Galaxy Z Fold7 предлагает улучшенное программное обеспечение и преимущества в плане производительности, но Razr Fold явно выигрывает по мощности аппаратного обеспечения, времени автономной работы и удобству зарядки.
Благодаря 200-мегапиксельной основной камере изображения у Samsung будут обладать более широким динамическим диапазоном, лучшей обработкой в ночное время и более стабильным результатом, готовым для публикации в социальных сетях. Motorola имеет более сбалансированную тройную 50-мегапиксельную систему, включающую более мощный перископический телеобъектив и сверхширокоугольную камеру с гораздо более высоким разрешением. Samsung кажется более надежным вариантом для простой и удобной съемки, но Motorola предлагает более гибкий набор камер для разных сценариев.
Motorola Razr Fold против Samsung Galaxy Z Fold7: сравнение цены
Ожидается, что Motorola Razr Fold будет продаваться примерно за 1550 долларов, в то время как Samsung Galaxy Z Fold7 будет стоить около 1800 долларов. Устройства Samsung привлекают покупателей, ориентированных на производительность. Однако Motorola выглядит выгоднее в плане соотношения цены и качества.
Motorola Razr Fold против Samsung Galaxy Z Fold7: что выбрать
Motorola Razr Fold выделяется своей мощной батареей, сверхбыстрой зарядкой, более яркими дисплеями, поддержкой стилуса и аппаратным обеспечением камеры. Samsung Galaxy Z Fold7 больше ориентирован на надежность, интеграцию в экосистему и улучшенный пользовательский опыт.
В конечном итоге, разница между этими устройствами сводится к личным предпочтениям. Samsung отдает приоритет балансу, в то время как Motorola более агрессивно продвигает инновации в аппаратном обеспечении. Это различие становится заметным в повседневном использовании, особенно для опытных пользователей и создателей контента.
Galaxy Z Fold7 остается более надежным премиальным складным смартфоном для долгосрочной уверенности в программном обеспечении и производительности. Однако Motorola Razr Fold в целом кажется более интересным флагманом, предлагающим лучшее время автономной работы и превосходную зарядку за меньшие деньги.
