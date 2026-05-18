Батарея на 8000 мАч, AMOLED и мощный процессор: названа дата анонса Xiaomi 17 Max (фото)

Новый смартфон Xiaomi 17 Max дебютирует на этой неделе вместе с беспроводными наушниками и электромобилем от Xiaomi.

Компания Xiaomi официально объявила дату старта продаж мощного смартфона Xiaomi 17 Max с большим экраном и отличной камерой, пишет Gsm Arena.

Новый смартфон Xiaomi 17 Max будет представлен в Китае 21 мая. Вместе с ним дебютируют электромобиль Xiaomi YU7 GT, а также фитнес-браслет Smart Band 10 Pro и первые беспроводные наушники-клипсы от китайского производителя

В преддверии старта продаж Xiaomi 17 Max китайская компания подтвердила дизайн и некоторые характеристики смартфона.

Фото: Xiaomi

Он будет оснащен плоским 6,9-дюймовым AMOLED-экраном с тонкими рамками и будет работать на чипсете Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ранее сообщалось, что частота обновления экрана будет составлять 120 Гц. Также ранее сообщалось, что телефон можно заряжать с помощью проводной быстрой зарядки мощностью 100 Вт, а также беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.

Также подтверждено, что Xiaomi 17 Max будет иметь батарею емкостью 8000 мАч и основную камеру на 200 Мп. Стало известно, что смартфон можно будет приобрести в трех цветах: белом, светло-синем и черном.

Xiaomi также представила дизайн и функции фитнес-браслета Smart Band 10 Pro. Он оснащен улучшенными датчиками отслеживания, имеет поддержку NFC для бесконтактной оплаты, простое подключение к Xiaomi Auto, лучшую интеграцию с экосистемой Apple и многое другое.

Первые наушники-клипсы Xiaomi будут иметь открытую конструкцию и использовать 11-миллиметровый драйвер. Они будут поддерживать LHDC 5.0 и иметь сертификацию Hi-Res Gold.

