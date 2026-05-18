Бюджетные флагманы от Xiaomi уже близко: раскрыта дата выхода и цены новинок (фото)

Компания Xiaomi готовится выпустить новые смартфоны Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro, которые позиционируются как более дешевая альтернатива Xiaomi 17.

Смартфоны Xiaomi 17T будут официально представлены 28 мая 2026 года. Об этом Xiaomi сообщила на своей официальной странице в X.

Сообщается, что Xiaomi 17T получит самое масштабное обновление за всю историю серии. Компания еще не раскрыла характеристики новых устройств, однако инсайдеры уже обнародовали некоторые детали.

Что известно о серии Xiaomi 17T

По слухам, Xiaomi 17T будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 8500 Ultra, тогда как Xiaomi 17T Pro получит флагманский процессор MediaTek imensity 9500 SoC, сообщает GSMArena. Стартовые конфигурации памяти Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro — 12/256 ГБ и 12/512 ГБ соответственно.

Xiaomi 17T Фото: winfuture.de Xiaomi 17T Фото: winfuture.de Xiaomi 17T Фото: winfuture.de

Утечки также указывают на то, что Xiaomi 17T Pro будет иметь больший 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей (FHD+ 144 Гц), тогда как обычный Xiaomi 17T получит 6,59-дюймовую AMOLED-панель (FHD+ 120 Гц).

Відео дня

Xiaomi 17T Pro Фото: winfuture.de Xiaomi 17T Pro Фото: winfuture.de Xiaomi 17T Pro Фото: winfuture.de

Важно

Motorola Edge 70 Pro против Samsung Galaxy A57: назван лучший бюджетный смартфон (фото)

Аккумулятор Xiaomi 17T будет иметь емкость 6500 мАч с поддержкой зарядки мощностью 67 Вт. В то же время Xiaomi 17T Pro сможет похвастаться батареей на 7000 мАч со 100 Вт проводной и 50 Вт беспроводной зарядкой.

Что касается камер, Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro могут получить 50-мегапиксельные основные сенсоры Light Fusion 800 и Light Fusion 950. Оба смартфона, вероятно, будут иметь 50-мегапиксельные телеобъективы с 5-кратным оптическим зумом и 12-мегапиксельные сверхширокоугольные объективы

Цена Xiaomi 17T — от 878 долларов.

Цена Xiaomi 17T Pro — от 1170 долларов.

Напомним, Lenovo возвращается на рынок смартфонов с новым устройством Legion Y70, которое выйдет 19 мая.

Фокус также сообщал, что Oppo вскоре выпустит новый смартфон с мощной фронтальной камерой.