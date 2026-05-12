Смартфон Android со 100 МП фронтальной камерой: раскрыта модель, которая превзойдет iPhone 17
Компания Oppo, похоже, готовится выпустить новый смартфон с мощной фронтальной камерой, способной составить конкуренцию флагману Apple.
Производитель смартфонов Android сейчас тестирует 100-мегапиксельный квадратный сенсор 1:1 для фронтальной камеры, сообщил авторитетный инсайдер Digital Chat Station в своем блоге на Weibo.
Хотя информатор не упоминает конкретный бренд, эксперты портала GSMArena отметили, что использованный в публикации эмодзи намекает на компанию Oppo.
Как отмечают в издании, более ранние утечки информации утверждали, что Oppo и Huawei могут использовать квадратный сенсор для своих будущих телефонов, подобный тому, что Apple предлагает в iPhone 17.Важно
Если слухи о 100-мегапиксельной фронтальной камере Oppo окажутся правдивыми, новый китайский смартфон превзойдет линейку iPhone 17, оснащенную 18-мегапиксельным квадратным сенсором 1:1.
По мнению экспертов, Oppo может интегрировать обновленную камеру в серию своих флагманских смартфонов Find X10, выход которых ожидается в октябре 2026 года.
Напомним, будущий Oppo Find X10 Pro Max может получить тройную 200-мегапиксельную камеру.
