Смартфон Android з 100 МП фронтальною камерою: розкрито модель, яка перевершить iPhone 17

Компанія Oppo, схоже, готується випустити новий смартфон з потужною фронтальною камерою, здатною скласти конкуренцію флагману Apple.

Виробник смартфонів Android зараз тестує 100-мегапіксельний квадратний сенсор 1:1 для фронтальної камери, повідомив авторитетний інсайдер Digital Chat Station у своєму блозі на Weibo.

Хоча інформатор не згадує конкретний бренд, експерти порталу GSMArena зауважили, що використаний у публікації емодзі натякає на компанію Oppo.

Як зазначають у виданні, більш ранні витоки інформації стверджували, що Oppo та Huawei можуть використовувати квадратний сенсор для своїх майбутніх телефонів, подібний до того, що Apple пропонує у iPhone 17.

Якщо чутки щодо 100-мегапіксельної фронтальної камери Oppo виявляться правдивими, новий китайський смартфон перевершить лінійку iPhone 17, оснащену 18-мегапіксельним квадратним сенсором 1:1.

На думку експертів, Oppo може інтегрувати оновлену камеру у серію своїх флагманських смартфонів Find X10, вихід яких очікується у жовтні 2026 року.

