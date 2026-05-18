Бюджетні флагмани від Xiaomi вже близько: розкрито дату виходу та ціни новинок (фото)

Компанія Xiaomi готується випустити нові смартфони Xiaomi 17T та Xiaomi 17T Pro, які позиціонуються як дешевша альтернатива Xiaomi 17.

Смартфони Xiaomi 17T будуть офіційно представлені 28 травня 2026 року. Про це Xiaomi повідомила на своїй офіційній сторінці в X.

Повідомляється, що Xiaomi 17T отримає наймасштабніше оновлення за всю історію серії. Компанія ще не розкрила характеристики нових пристроїв, проте інсайдери вже оприлюднили деякі деталі.

Що відомо про серію Xiaomi 17T

За чутками, Xiaomi 17T працюватиме на чипсеті MediaTek Dimensity 8500 Ultra, тоді як Xiaomi 17T Pro отримає флагманський процесор MediaTek imensity 9500 SoC, зазанчає GSMArena. Стартові конфігурації пам'яті Xiaomi 17T та Xiaomi 17T Pro — 12/256 ГБ та 12/512 ГБ відповідно.

Витоки також вказують на те, що Xiaomi 17T Pro матиме більший 6,83-дюймовий AMOLED-дисплей (FHD+ 144 Гц), тоді як звичайний Xiaomi 17T отримає 6,59-дюймову AMOLED-панель (FHD+ 120 Гц).

Акумулятор Xiaomi 17T матиме ємність 6500 мАг з підтримкою зарядки потужністю 67 Вт. Водночас Xiaomi 17T Pro зможе похвалитися батареєю на 7000 мАг зі 100 Вт дротовою та 50 Вт бездротовою зарядкою.

Що стосується камер, Xiaomi 17T та Xiaomi 17T Pro можуть отримати 50-мегапіксельні основні сенсори Light Fusion 800 та Light Fusion 950. Обидва смартфони, ймовірно, матимуть 50-мегапіксельні телеоб'єктиви з 5-кратним оптичним зумом та 12-мегапіксельні надширококутні об'єктиви

Ціна Xiaomi 17T — від 878 доларів.

Ціна Xiaomi 17T Pro — від 1170 доларів.

