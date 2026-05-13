Потужний чип та батарея на 8000 мАг: новий смартфон Lenovo розсекречено перед запуском (фото)

Компанія Lenovo повертається на ринок смартфонів з новим пристроєм Legion Y70, оснащеним флагманським процесором, яскравим екраном та ємним акумулятором.

Lenovo Legion Y70 (2026) офіційно вийде 19 травня. Ключові характеристики телефону Lenovo розкрила на своєму офіційному сайті.

Повідомляється, що новий Legion Y70 працює на базі чипсета Snapdragon 8 Gen 5 у поєднанні з оперативною пам'яттю LPDDR5X Ultra та накопичувачем UFS 4.1. Смартфон також має випарну камеру площею 5500 мм².

Lenovo Legion Y70 (2026) Фото: Lenovo

Legion Y70 отримав Q10 AMOLED LTPO-дисплей із частотою оновлення 144 Гц та роздільною здатністю 2K. Екран підтримує частоту дискретизації сенсорного керування 360 Гц, пікову яскравість до 7000 ніт та технологію Dolby Vision.

Що стосується камери, Legion Y70 оснащений 50-мегапіксельним основним сенсором Sony LYT-710 з оптичною стабілізацією зображення (OIS), 8-мегапіксельною надширококутною камерою, допоміжним сенсором 2-в-1, а також 32-мегапіксельною фронтальною камерою.

Смартфон буде доступний у кольорах Carbon Black та Ice Soul White. Серед інших характеристик — акумулятор ємністю 8000 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 90 Вт, захист від пилу та води за стандартами IP66, IP68 та IP69, покращене з’єднання Wi-Fi та стільникового зв’язку, а також підтримка двох eSIM-карт.

