Можна не заряджати 3 дні: експерт назвав витривалішу альтернативу Galaxy S26 Ultra (фото)

Смартфон Honor Magic8 Pro оснащений кремнієво-вуглецевим акумулятором, який майже не розряджається у режимі очікування, а також добре тримається під час потужних навантажень.

Глобальна версія Honor Magic8 Pro отримала батарею на 7100 мАг, тоді як ємність європейського варіанту складає 6270 мАг. Результатами тестування Magic8 Pro з АКБ на 7100 мАг поділився експерт порталу Tom's Guide Стівен Ламбрехтс.

Повсякденна робота смартфона

Honor Magic8 Pro Фото: tomsguide.com

Протягом першого тижня тестування Honor Magic8 Pro експерт помітив, що смартфон майже не розряджається у режимі очікування. При цьому пристрій був підключений до мережі Wi-Fi та отримував багато сповіщень.

За чотири дні легкого використання для перевірки функціональності камери та перегляду соціальних мереж заряд Magic8 Pro впав лише до 91%. Для порівняння, Samsung Galaxy S26 Ultra розрядився на 4% за годину, хоча взагалі не використовувався.

Більш серйозні навантаження

Далі Ламбрехтс вирішив випробувати Honor Magic8 Pro, активно користуючись мобільним інтернетом. Це досить енергоємна функція, оскільки телефон має постійно перевіряти своє з'єднання з найближчою вежею стільникового зв'язку або шукатиме кращі сигнали, коли покриття слабке.

За цілий день помірного використання, що включало гортання соціальних мереж, перегляд вебсторінок, прослуховування контенту на Spotify та перегляд відео на YouTube, заряд батареї впав лише до 72%. Після цього смартфон розрядився ще на 1% за ніч.

Наступним випробуванням стало завантаження онлайн-PvP та PvE-шутера The Division Resurgence. Автор грав близько 1 години 30 хвилин протягом дня з дуже високими налаштуваннями графіки виключно через з'єднання 4G та 5G. Разом зі звичайним використанням телефону впродовж дня це призвело до падіння рівня заряду до 28% наприкінці другого дня.

Результати тестування

Щоб більш об’єктивно оцінити витривалість акумулятора Honor Magic8 Pro, експерт провів тест PCMark Work 3.0, який безперервно виконує повсякденні завдання, доки заряд акумулятора не падає нижче 20%.

В результаті Honor Magic8 Pro витримав 15 годин 36 хвилин екранного часу без штучно низької яскравості чи частоти оновлення. За словами експерта, для середньостатистичної людини це означає приблизно 2,8 дня використання в реальному житті. Своєю чергою Galaxy S26 Ultra протримався 11 годин 43 хвилини.

Нагадаємо, бюджетний смартфон OnePlus Nord CE6 отримав кремнієво-вуглицевий акумулятор ємністю 8000 мАг.

Фокус також повідомляв, що Honor анонсувала недорогий телефон Play 80 Plus, оснащений батареєю ємністю 7500 мАг.