Можно не заряжать 3 дня: эксперт назвал более выносливую альтернативу Galaxy S26 Ultra (фото)

Смартфон Honor Magic8 Pro оснащен кремниево-углеродным аккумулятором, который почти не разряжается в режиме ожидания, а также хорошо держится во время мощных нагрузок.

Глобальная версия Honor Magic8 Pro получила батарею на 7100 мАч, тогда как емкость европейского варианта составляет 6270 мАч. Результатами тестирования Magic8 Pro с АКБ на 7100 мАч поделился эксперт портала Tom's Guide Стивен Ламбрехтс.

Повседневная работа смартфона

Honor Magic8 Pro Фото: tomsguide.com

В течение первой недели тестирования Honor Magic8 Pro эксперт заметил, что смартфон почти не разряжается в режиме ожидания. При этом устройство было подключено к сети Wi-Fi и получало много уведомлений.

За четыре дня легкого использования для проверки функциональности камеры и просмотра социальных сетей заряд Magic8 Pro упал лишь до 91%. Для сравнения, Samsung Galaxy S26 Ultra разрядился на 4% за час, хотя вообще не использовался.

Более серьезные нагрузки

Honor Magic8 Pro Фото: tomsguide.com

Далее Ламбрехтс решил испытать Honor Magic8 Pro, активно пользуясь мобильным интернетом. Это довольно энергоемкая функция, поскольку телефон должен постоянно проверять свое соединение с ближайшей башней сотовой связи или искать лучшие сигналы, когда покрытие слабое.

За целый день умеренного использования, что включало листание социальных сетей, просмотр веб-страниц, прослушивание контента на Spotify и просмотр видео на YouTube, заряд батареи упал лишь до 72%. После этого смартфон разрядился еще на 1% за ночь.

Следующим испытанием стала загрузка онлайн-PvP и PvE-шутера The Division Resurgence. Автор играл около 1 часа 30 минут в течение дня с очень высокими настройками графики исключительно через соединение 4G и 5G. Вместе с обычным использованием телефона в течение дня это привело к падению уровня заряда до 28% в конце второго дня.

Результаты тестирования

Чтобы более объективно оценить выносливость аккумулятора Honor Magic8 Pro, эксперт провел тест PCMark Work 3.0, который непрерывно выполняет повседневные задачи, пока заряд аккумулятора не падает ниже 20%.

В результате Honor Magic8 Pro выдержал 15 часов 36 минут экранного времени без искусственно низкой яркости или частоты обновления. По словам эксперта, для среднестатистического человека это означает примерно 2,8 дня использования в реальной жизни. В свою очередь Galaxy S26 Ultra продержался 11 часов 43 минуты.

Напомним, бюджетный смартфон OnePlus Nord CE6получил кремниево-угольный аккумулятор емкостью 8000 мАч.

Фокус также сообщал, что Honor анонсировала недорогой телефон Play 80 Plus, оснащенный батареей емкостью 7500 мАч.