Недорогой и прочный смартфон с емким аккумулятором: раскрыта цена новинки OnePlus (фото)
Новый OnePlus Nord CE6 стал более дешевой версией смартфона среднего класса OnePlus Nord 6, представленного в апреле 2026 года.
OnePlus Nord CE6 и OnePlus Nord 6 имеют идентичный дизайн, качество сборки и дисплей, однако Nord 6 имеет некоторые преимущества в камере, процессоре и объеме памяти. В то же время бюджетный Nord CE6 предлагает удивительно мощный аккумулятор, отмечает GSMArena.
Дизайн
OnePlus Nord CE6 имеет почти тот же корпус, что и Nord 6, включая размеры, вес и расположение элементов управления. Основное отличие заключается в расположении камеры на задней панели. В Nord CE6 также нет кнопки Plus, которую можно настраивать под различные функции.
Несмотря на емкий аккумулятор, Nord CE6 является достаточно тонким. Хотя смартфон изготовлен из пластика, эксперты отмечают высокое качество сборки. Устройство может похвастаться защитой от пыли, воды и ударов по стандартам IP66, IP68, IP69, IP69K и MIL-STD-810H. Он также имеет собственное защитное стекло Crystal Guard.
Смартфон доступен в цветах Fresh Blue, Lunar Pearl и Pitch Black.
Дисплей и динамики
Nord CE6 получил 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей Sunburst с разрешением 2772 x 1272 и пиковой яркостью 3600 нит. На бумаге он выглядит идентичным дисплею Nord 6, но частота обновления здесь искусственно ограничена до 144 Гц вместо 165 Гц у Nord 6. Смартфон поддерживает стандарты HDR10+, HDR10 и HLG для воспроизведения HDR. Под дисплеем расположен сканер отпечатков пальцев.
Смартфон Nord CE6 имеет стереодинамики, однако эксперты отмечают довольно слабый звук. Есть режим усиления на 300%, который делает звук существенно громче, однако речь идет лишь о громкости, а не о качестве.
Аккумулятор
Одним из основных преимуществ бюджетной новинки OnePlus стал кремниево-угольный аккумулятор емкостью 8000 мАч. Он поддерживает быструю зарядку SUPERVOOC мощностью 80 Вт, а также 13,5 Вт PD и 55 Вт PPS. Есть функция обратной зарядки, которая может обеспечить до 27 Вт питания.
В ходе тестов Nord CE6 заряжался достаточно быстро. Он превзошел по скорости зарядки Nord 6 с его более крупным аккумулятором емкостью 9000 мАч, однако разница небольшая.
По словам экспертов при среднестатистическом использовании Nord CE6 может работать без подзарядки два полных дня, а при умеренном использовании — три дня.
ПО и производительность
Nord CE6 работает под управлением OxygenOS 16, построенной на платформе Android 16. OnePlus обещает для этого устройства только два года обновлений Android и 4 года обновлений безопасности. Это означает, что предыдущий Nord CE5 будет более долговечным вариантом с его 4 и 6 годами обновлений соответственно.
Что касается производительности, Nord CE6 работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с 8 ГБ оперативной памяти. Также доступны варианты на 128 ГБ или 256 ГБ памяти UFS 3.1. Возможности расширения памяти через microSD нет.
Как отмечают в издании, Snapdragon 7s Gen 4 — это незначительное обновление по сравнению с Snapdragon 7 Gen 3, который использовался в Nord CE4 двухлетней давности. Результаты процессора в Geekbench были на уровне с Nord CE4 и значительно уступают Nord CE5. Nord CE6 набрал 1109 баллов в одноядерном тесте, 3220 баллов в многоядерном, а также 1124581 баллов на AnTuTu 11.
Камера
Nord CE6 получил систему камер, состоящую из одного 50-мегапиксельного сенсора OmniVision OV50D40 с диафрагмой f/1.8 на задней панели и 32-мегапиксельной камеры GalaxyCore GC32E2 с диафрагмой f/2.0 на фронтальной панели с автофокусом.
Фото на первый взгляд выглядят прилично. Эксперты отметили хорошую передачу цветов, нормальный динамический диапазон и удовлетворительный режим 2-кратного цифрового зума. В то же время при более детальном рассмотрении становится заметным недостаток деталей.
Nord CE6 также снимает неплохое видео в формате 4K со скоростью 30 кадров/с на свою основную камеру. При этом он не может записывать видео в формате 4K со скоростью 60 кадров/с, как Nord CE5 с его более быстрым чипом.
- Цена OnePlus Nord CE6 — от 320 долларов (около 14 000 грн).
