Один из самых дешевых смартфонов Samsung: новый Galaxy A27 уже на подходе (фото)

Компания Samsung готовится выпустить недорогой смартфон Galaxy A27. Вероятные характеристики новинки уже просочились в сеть.

Будущий смартфон Samsung Galaxy A27 упоминается как совместимый с Samsung Wallet на официальном бразильском веб-сайте бренда.

Хотя модель Galaxy A27 ранее появилась в базе данных Geekbench и на нескольких рендерах, просочившихся в сеть, появление на сайте Samsung стало первым официальным подтверждением существования данного устройства.

Что известно о Galaxy A27

По слухам, Galaxy A27 работает на базе процессора Snapdragon 6 Gen 3 в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти. Ожидается, что он выйдет на Android 16. Утечки также указывают на то, что A27 будет иметь 50-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную и 2-мегапиксельную макрокамеру.

Відео дня

Рендеры Galaxy A27 Фото: OnLeaks

Первые высококачественные рендеры Galaxy A27 показывают, что Samsung отказалась от каплевидного выреза, присущего Galaxy A26, в пользу современной камеры с отверстием на экране. Это решение делает бюджетный смартфон более похожим на флагманы Galaxy S26 и серднебюджетные Galaxy A57 и Galaxy A37.

Важно

Качественный смартфон до 5 000 грн: какая модель Samsung стала хитом в Украине (фото)

По данным инсайдера, размеры Galaxy A27 будут составлять примерно 162,3 x 78,6 x 7,9 мм. Также сообщается, что смартфон получил плоский экран размером примерно 6,7 дюйма.

Цена Samsung Galaxy A27 пока неизвестна, однако его предшественник Galaxy A26 в базовой конфигурации памяти стоил от 299 долларов (примерно 13 064 грн).

Напомним, прошлогодний Galaxy A36 все еще предлагает приличные характеристики, однако стоит значительно дешевле недавно выпущенного Galaxy A37.

Фокус также сообщал, что эксперты сравнили характеристики среднебюджетных смартфонов Galaxy A57 и Galaxy A56.