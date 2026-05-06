Один з найдешевших смартфонів Samsung: новий Galaxy A27 вже на підході (фото)

Компанія Samsung готується випустити недорогий смартфон Galaxy A27. Ймовірні характеристики новинки вже просочилися в мережу.

Майбутній смартфон Samsung Galaxy A27 згадується як сумісний із Samsung Wallet на офіційному бразильському вебсайті бренду.

Хоча модель Galaxy A27 раніше з’явилася у базі даних Geekbench та на кількох рендерах, що просочилися в мережу, поява на сайті Samsung стала першим офіційним підтвердженням існування даного пристрою.

Що відомо про Galaxy A27

За чутками, Galaxy A27 працює на базі процесора Snapdragon 6 Gen 3 у поєднанні з 6 ГБ оперативної пам'яті. Очікується, що він вийде на Android 16. Витоки також вказують на те, що A27 матиме 50-мегапіксельну основну камеру, 8-мегапіксельну надширококутну та 2-мегапіксельну макрокамеру.

Відео дня

Рендери Galaxy A27 Фото: OnLeaks

Перші високоякісні рендери Galaxy A27 показують, що Samsung відмовилась від краплеподібного вирізу, притаманного Galaxy A26, на користь сучасної камери з отвором на екрані. Це рішення робить бюджетний смартфон більш подібним до флагманів Galaxy S26 та сердньобюджетних Galaxy A57 та Galaxy A37.

Важливо

Якісний смартфон до 5 000 грн: яка модель Samsung стала хітом в Україні (фото)

За даними інсайдера, розміри Galaxy A27 становитимуть приблизно 162,3 x 78,6 x 7,9 мм. Також повідомляється, що смартфон отримав плоский екран розміром приблизно 6,7 дюйма.

Ціна Samsung Galaxy A27 наразі невідома, однак його попередник Galaxy A26 у базовій конфігурації пам’яті коштував від 299 доларів (приблизно 13 064 грн).

Нагадаємо, торішній Galaxy A36 все ще пропонує пристойні характеристики, однак коштує значно дешевше за нещодавно випущений Galaxy A37.

Фокус також повідомляв, що експерти порівняли характеристики середньобюджетних смартфонів Galaxy A57 та Galaxy A56.