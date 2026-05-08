Недорогий та міцний смартфон з ємним акумулятором: розкрито ціну новинки OnePlus (фото)

Новий OnePlus Nord CE6 став дешевшою версією смартфона середнього класу OnePlus Nord 6, представленого у квітні 2026 року.

OnePlus Nord CE6 та OnePlus Nord 6 мають ідентичний дизайн, якість збірки та дисплей, однак Nord 6 має деякі переваги в камері, процесорі та об’ємі пам’яті. Водночас бюджетний Nord CE6 пропонує напрочуд потужний акумулятор, зазначає GSMArena.

Дизайн

OnePlus Nord CE6 має майже той самий корпус, що й Nord 6, включно з розмірами, вагою та розташуванням елементів керування. Основна відмінність полягає в розташуванні камери на задній панелі. У Nord CE6 також немає кнопки Plus, яку можна налаштовувати під різні функції.

OnePlus Nord CE6

Попри ємний акумулятор, Nord CE6 є досить тонким. Хоча смартфон виготовлений з пластику, експерти відзначають високу якість збірки. Пристрій може похвалитися захистом від пилу, води та ударів за стандартами IP66, IP68, IP69, IP69K та MIL-STD-810H. Він також має власне захисне скло Crystal Guard.

Смартфон доступний у кольорах Fresh Blue, Lunar Pearl та Pitch Black.

Дисплей та динаміки

Nord CE6 отримав 6,78-дюймовий AMOLED-дисплей Sunburst з роздільною здатністю 2772 x 1272 та піковою яскравістю 3600 ніт. На папері він виглядає ідентичним дисплею Nord 6, але частота оновлення тут штучно обмежена до 144 Гц замість 165 Гц у Nord 6. Смартфон підтримує стандарти HDR10+, HDR10 та HLG для відтворення HDR. Під дисплеєм розташований сканер відбитків пальців.

OnePlus Nord CE6

Смартфон Nord CE6 має стереодинаміки, проте експерти відзначають досить слабкий звук. Є режим посилення на 300%, який робить звук суттєво гучнішим, однак мова йде лише про гучність, а не про якість.

Акумулятор

Однією з основних переваг бюджетної новинки OnePlus став кремнієво-вуглицевий акумулятор ємністю 8000 мАг. Він підтримує швидку зарядку SUPERVOOC потужністю 80 Вт, а також 13,5 Вт PD та 55 Вт PPS. Є функція зворотної зарядки, яка може забезпечити до 27 Вт живлення.

Зарядний пристрій OnePlus Nord CE6

В ході тестів Nord CE6 заряджався досить швидко. Він перевершив за швидкістю зарядки Nord 6 з його більшим акумулятором ємністю 9000 мАг, однак різниця невелика.

За словами експертів при середньостатистичному використанні Nord CE6 може працювати без підзарядки два повні дні, а за помірного використання — три дні.

ПЗ та продуктивність

OnePlus Nord CE6

Nord CE6 працює під управлінням OxygenOS 16, побудованої на платформі Android 16. OnePlus обіцяє для цього пристрою лише два роки оновлень Android та 4 роки оновлень безпеки. Це означає, що попередній Nord CE5 буде більш довговічним варіантом з його 4 та 6 роками оновлень відповідно.

Що стосується продуктивності, Nord CE6 працює на чипсеті Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 з 8 ГБ оперативної пам’яті. Також доступні варіанти на 128 ГБ або 256 ГБ пам'яті UFS 3.1. Можливості розширення пам'яті через microSD немає.

Як зазначають у виданні, Snapdragon 7s Gen 4 — це незначне оновлення порівняно з Snapdragon 7 Gen 3, який використовувався в Nord CE4 дворічної давності. Результати процесора в Geekbench були на рівні з Nord CE4 і значно поступаються Nord CE5. Nord CE6 набрав 1109 балів у одноядерному тесті, 3220 балів у багатоядерному, а також 1124581 балів на AnTuTu 11.

Камера

Камера OnePlus Nord CE6

Nord CE6 отримав систему камер, що складається з одного 50-мегапіксельного сенсора OmniVision OV50D40 з діафрагмою f/1.8 на задній панелі та 32-мегапіксельної камери GalaxyCore GC32E2 з діафрагмою f/2.0 на фронтальній панелі з автофокусом.

Фото на перший погляд виглядають пристойно. Експерти відзначили хорошу передачу кольорів, нормальний динамічний діапазон та задовільний режим 2-кратного цифрового зуму. Водночас при детальнішому розгляді стає помітним брак деталей.

Nord CE6 також знімає непогане відео у форматі 4K зі швидкістю 30 кадрів/с на свою основну камеру. При цьому він не може записувати відео у форматі 4K зі швидкістю 60 кадрів/с, як Nord CE5 з його швидшим чипом.

Ціна OnePlus Nord CE6 — від 320 доларів (близько 14 000 грн).

