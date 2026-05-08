Недорогий та міцний смартфон з ємним акумулятором: розкрито ціну новинки OnePlus (фото)

OnePlus Nord CE6 | Фото: gsmarena.com

Новий OnePlus Nord CE6 став дешевшою версією смартфона середнього класу OnePlus Nord 6, представленого у квітні 2026 року.

OnePlus Nord CE6 та OnePlus Nord 6 мають ідентичний дизайн, якість збірки та дисплей, однак Nord 6 має деякі переваги в камері, процесорі та об’ємі пам’яті. Водночас бюджетний Nord CE6 пропонує напрочуд потужний акумулятор, зазначає GSMArena.

OnePlus Nord CE6 має майже той самий корпус, що й Nord 6, включно з розмірами, вагою та розташуванням елементів керування. Основна відмінність полягає в розташуванні камери на задній панелі. У Nord CE6 також немає кнопки Plus, яку можна налаштовувати під різні функції.

Попри ємний акумулятор, Nord CE6 є досить тонким. Хоча смартфон виготовлений з пластику, експерти відзначають високу якість збірки. Пристрій може похвалитися захистом від пилу, води та ударів за стандартами IP66, IP68, IP69, IP69K та MIL-STD-810H. Він також має власне захисне скло Crystal Guard.

Смартфон доступний у кольорах Fresh Blue, Lunar Pearl та Pitch Black.

Nord CE6 отримав 6,78-дюймовий AMOLED-дисплей Sunburst з роздільною здатністю 2772 x 1272 та піковою яскравістю 3600 ніт. На папері він виглядає ідентичним дисплею Nord 6, але частота оновлення тут штучно обмежена до 144 Гц замість 165 Гц у Nord 6. Смартфон підтримує стандарти HDR10+, HDR10 та HLG для відтворення HDR. Під дисплеєм розташований сканер відбитків пальців.

Смартфон Nord CE6 має стереодинаміки, проте експерти відзначають досить слабкий звук. Є режим посилення на 300%, який робить звук суттєво гучнішим, однак мова йде лише про гучність, а не про якість.

Однією з основних переваг бюджетної новинки OnePlus став кремнієво-вуглицевий акумулятор ємністю 8000 мАг. Він підтримує швидку зарядку SUPERVOOC потужністю 80 Вт, а також 13,5 Вт PD та 55 Вт PPS. Є функція зворотної зарядки, яка може забезпечити до 27 Вт живлення.

В ході тестів Nord CE6 заряджався досить швидко. Він перевершив за швидкістю зарядки Nord 6 з його більшим акумулятором ємністю 9000 мАг, однак різниця невелика.

За словами експертів при середньостатистичному використанні Nord CE6 може працювати без підзарядки два повні дні, а за помірного використання — три дні.

Nord CE6 працює під управлінням OxygenOS 16, побудованої на платформі Android 16. OnePlus обіцяє для цього пристрою лише два роки оновлень Android та 4 роки оновлень безпеки. Це означає, що попередній Nord CE5 буде більш довговічним варіантом з його 4 та 6 роками оновлень відповідно.

Що стосується продуктивності, Nord CE6 працює на чипсеті Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 з 8 ГБ оперативної пам’яті. Також доступні варіанти на 128 ГБ або 256 ГБ пам'яті UFS 3.1. Можливості розширення пам'яті через microSD немає.

Як зазначають у виданні, Snapdragon 7s Gen 4 — це незначне оновлення порівняно з Snapdragon 7 Gen 3, який використовувався в Nord CE4 дворічної давності. Результати процесора в Geekbench були на рівні з Nord CE4 і значно поступаються Nord CE5. Nord CE6 набрав 1109 балів у одноядерному тесті, 3220 балів у багатоядерному, а також 1124581 балів на AnTuTu 11.

Nord CE6 отримав систему камер, що складається з одного 50-мегапіксельного сенсора OmniVision OV50D40 з діафрагмою f/1.8 на задній панелі та 32-мегапіксельної камери GalaxyCore GC32E2 з діафрагмою f/2.0 на фронтальній панелі з автофокусом.

Фото на перший погляд виглядають пристойно. Експерти відзначили хорошу передачу кольорів, нормальний динамічний діапазон та задовільний режим 2-кратного цифрового зуму. Водночас при детальнішому розгляді стає помітним брак деталей.

Nord CE6 також знімає непогане відео у форматі 4K зі швидкістю 30 кадрів/с на свою основну камеру. При цьому він не може записувати відео у форматі 4K зі швидкістю 60 кадрів/с, як Nord CE5 з його швидшим чипом.

  • Ціна OnePlus Nord CE6 — від 320 доларів (близько 14 000 грн).

