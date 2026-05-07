Який смартфон Samsung купити: експерт назвав дешевшу альтернативу флагману Galaxy Z Fold 8 (фото)

Samsung Galaxy Z Fold 6 свого часу вважався одним з найкращих складаних смартфонів, проте новий Galaxy Z Fold 8 може скласти йому гідну конкуренцію.

Очікується, що Samsung Galaxy Z Fold 8, отримає низку покращень порівняно з Galaxy Z Fold 7, який вийшов ще у 2024 році. Водночас новіша модель не підтримуватиме S Pen та, очевидно, коштуватиме дорожче. Детальніше ці два смартфони порівняв експерт порталу Android Central Брейді Снайдер.

Дизайн та дисплей

Чутки вказують на те, що Galaxy Z Fold 8 збереже ту саму загальну дизайнерську мову, що й Galaxy Z Fold 7, однак буде набагато тоншим. Товщина нової моделі у розкладеному вигляді повинна становити 4,2 мм, а у закритому — близько 8,9 мм. Galaxy Z Fold 6 має 12,1 мм у складеному вигляді та 5,6 мм у розкладеному.

Важливо

Найкращий складаний смартфон у 2026 році: Galaxy Z Flip 7 проти Moto Razr 70 Ultra (фото)

Новіший смартфон також отримає більший OLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц. Очікується, що його діагональ у розкладеному вигляду становитиме 8 дюймів. Окрім того, Galaxy Z Fold 8 може мати дизайн без складок. Для порівняння, Galaxy Z Fold 7 має 7,6-дюймовий OLED-екран та ідентичну частоту оновлення 120 Гц.

Відео дня

Galaxy Z Fold 6 має рейтинг захисту IP48 від пилу та потрапляння рідини. Оскільки більшість складаних смартфонів 2026 року підтримують вищі рейтинги IP, експерт припускає, що Galaxy Z Fold 8 отримає посилений захист IP68, однак це не підтверджено.

Продуктивність та камера

Galaxy Z Fold 6 досі отримує оновлення Android та має потужний процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 з 12 ГБ оперативної пам'яті. Водночас Galaxy Z Fold 8 може бути ще швидшим та потужнішим завдяки процесору Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Galaxy Z Fold 6

Снайдер також зазначив, що система камер Galaxy Z Fold 6 відстає навіть від Galaxy Z Fold 7 з його 200-мегапіксельним сенсором. Навіть якщо Galaxy Z Fold 8 не отримає оновлень камери, він все одно пропонуватиме більше, ніж Galaxy Z Fold 6.

Ціни

Очікується, що Galaxy Z Fold 8 вийде липні 2026 року на майбутньому заході Galaxy Unpacked. З огляду на останні тенденції у галузі, Samsung може підвищити стартові ціни. Для порівняння, Galaxy Z Fold 7 на 256 ГБ коштував від 1999 доларів, а моделі на 512 ГБ та 1 ТБ — ще дорожче.

Рендер Galaxy Z Fold 8

Своєю чергою Galaxy Z Fold 6 був випущений у липні 2026 року за ціною 1899 доларів. Оскільки це майже дворічний смартфон, сьогодні його можна купити значно дешевше.

Підсумки

На думку Снайдера, Galaxy Z Fold 6 досі пропонує пристойний набір характеристик, хоча дизайн може здатися застарілим. Телефон ще довго отримуватиме оновлення та вже продається з великими знижками. Додатковим бонусом старішої моделі є підтримка S Pen є, оскільки Galaxy Z Fold 8, ймовірно, постачатиметься без стилуса.

Тим часом Galaxy Z Fold 8 буде базуватися на оновленнях, які вже були представлені в Galaxy Z Fold 7. Від нового смартфона очікують кращої продуктивності, сучаснішого дизайну та потужних камер, проте його основним недоліком може стати ціна.

Нагадаємо, Motorola представила нову серію складаних смартфонів, що включає моделі Razr 70, Razr 70 Plus та Razr 70 Ultra.

Фокус також повідомляв, що складаний смартфон Oppo Find N6 отримав практично невидиму складку на внутрішньому екрані та захист IP59.