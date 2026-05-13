Мощный чип и батарея на 8000 мАч: новый смартфон Lenovo рассекречен перед запуском (фото)

Компания Lenovo возвращается на рынок смартфонов с новым устройством Legion Y70, оснащенным флагманским процессором, ярким экраном и емким аккумулятором.

Lenovo Legion Y70 (2026) официально выйдет 19 мая. Ключевые характеристики телефона Lenovo раскрыла на своем официальном сайте.

Сообщается, что новый Legion Y70 работает на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 5 в сочетании с оперативной памятью LPDDR5X Ultra и накопителем UFS 4.1. Смартфон также имеет испарительную камеру площадью 5500 мм².

Lenovo Legion Y70 (2026) Фото: Lenovo

Legion Y70 получил Q10 AMOLED LTPO-дисплей с частотой обновления 144 Гц и разрешением 2K. Экран поддерживает частоту дискретизации сенсорного управления 360 Гц, пиковую яркость до 7000 нит и технологию Dolby Vision.

Что касается камеры, Legion Y70 оснащен 50-мегапиксельным основным сенсором Sony LYT-710 с оптической стабилизацией изображения (OIS), 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой, вспомогательным сенсором 2-в-1, а также 32-мегапиксельной фронтальной камерой.

Смартфон будет доступен в цветах Carbon Black и Ice Soul White. Среди других характеристик — аккумулятор емкостью 8000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт, защита от пыли и воды по стандартам IP66, IP68 и IP69, улучшенное соединение Wi-Fi и сотовой связи, а также поддержка двух eSIM-карт.

