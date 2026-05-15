Motorola Edge 70 Pro проти Samsung Galaxy A57: названо кращий бюджетний смартфон (фото)

Смартфони Motorola Edge 70 Pro та Samsung Galaxy A57 відносяться до одного середньобюджетного сегмента, проте орієнтовані на різних користувачів.

Motorola пропонує швидший дисплей, місткіший акумулятор та більш універсальні камери, тоді як перевагами Samsung є програмне забезпечення, преміальна якість збірки та тривалі оновлення. Основні відмінності між Edge 70 Pro та Galaxy A57 розглянули експерти порталу Gizmochina.

Motorola Edge 70 Pro Фото: Motorola

Motorola Edge 70 Pro пропонує наступні характеристики:

дисплей — 6,78-дюймовий AMOLED, 144 Гц, 1272p, 5200 ніт;

процесор — MediaTek Dimensity 8500 Extreme;

графічний процесор — Mali-G720 MC8;

оперативна пам’ять — 8 / 12 ГБ LPDDR5X;

пам’ять — 256 / 512 ГБ UFS 4.1;

камера — основний об’єктив 50 МП, телеоб’єктив 50 МП, ультраширококутна камера 50 МП, фронтальна камера 50 МП;

запис відео — 4K 120 кадрів/с задня камера;

акумулятор — 6500 мА·год;

зарядка — 90 Вт дротова + бездротова;

захист — IP68/IP69 + MIL-STD-810H;

звук — стереодинаміки, Dolby Atmos, аудіо високої чіткості;

підключення — Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4,

ціна в Україні — від 29 999 грн.

Samsung Galaxy A57 Фото: sammobile.com

Характеристики Samsung Galaxy A57:

дисплей — 6,7-дюймовий Super AMOLED+, 120 Гц, FHD+, 1900 ніт;

процесор — Exynos 1680;

графічний процесор — Xclipse 550;

оперативна пам’ять — 8 / 12 ГБ;

пам’ять — 128 / 256 / 512 ГБ UFS 3.1;

камера — основний об’єктив 50 МП, ультраширококутна камера 15 МП, фронтальна камера 12 МП;

запис відео — 4K 30 кадрів/с;

акумулятор — 5000 мАг;

зарядка — дротова 45 ВТ;

захист — IP68;

звук — стереодинаміки;

підключення — Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0;

ціна в Україні — від 20 499 грн.

Дизайн та дисплей

Як зазначають у виданні, Motorola Edge 70 Pro вирізняється елегантним, але практичним дизайном з екошкірою та вигнутою AMOLED-панеллю. При цьому Galaxy A57 виглядає більш флагманським завдяки алюмінієвій рамці та покриттю Gorilla Glass Victus+ з двох боків.

Motorola Edge 70 Pro Фото: Motorola

Експерти також зауважили, що AMOLED-дисплей Motorola пропонує вищу роздільну здатність, ніж Super AMOLED+ дисплей від Samsung. Тим не менш, налаштування дисплея Galaxy A57 виглядають більш природними для перегляду потокового відео та соцмереж.

Продуктивність та акумулятор

Чипсет Dimensity 8500 Extreme у поєднанні з пам'яттю UFS 4.1 дає Edge 70 Pro значну перевагу над Galaxy A57. Смартфон Motorola швидше запускає програми, підтримує більш вимогливі ігри, а також обіцяє плавнішу багатозадачність при більших навантаженнях.

Exynos 1680 добре оптимізований для One UI, проте не може зрівнятися з Dimensity 8500 Extreme за швидкістю чи продуктивністю графічного процесора. Samsung компенсує це сильнішим програмним забезпеченням та тривалішим терміном оновлень.

Що стосується акумуляторів, ємність батареї Galaxy A57 складає 5000 мАг, а Edge 70 Pro — 6500 мАг. Смартфон Samsung підтримує лише дротову зарядку 45 Вт, тоді як Motorola пропонує дротову зарядку 90 Вт та опцію бездротової зарядки.

Камера

Камера Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

Motorola здається набагато універсальнішим та преміальнішим для любителів фотографії, тоді як Samsung обіцяє просто стабільну продуктивність камери. Перевагою Edge 70 Pro є наявність телеоб'єктива з 3,5-кратним оптичним, а також краща ультраширококутна камера.

Що стосується фронтальної камери, Samsung забезпечує природні тони шкіри та потужну обробку HDR завдяки своєму 12-мегапіксельному сенсору, проте йому бракує різкості та гнучкості, притаманних селфі-камері Motorola.

Висновки

Хоча обидва пристрої мають свої сильні сторони, експерти віддають перевагу Edge 70 Pro. Смартфон Motorola лідирує за більшістю характеристик, тоді як Samsung пропонує лише більш преміальний дизайн, тривалішу підтримку оновлень та зручніший інтерфейс One UI.

Водночас у виданні наголосили, що остаточний вибір залежить від пріоритетів користувача. Motorola Edge 70 Pro має чудове співвідношення доступної ціни та флагманського обладнання, тоді як Samsung Galaxy A57 — це надійний варіант для тих, хто збирається користуватись одним смартфоном роками.

