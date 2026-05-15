Motorola Edge 70 Pro против Samsung Galaxy A57: назван лучший бюджетный смартфон (фото)

Смартфоны Motorola Edge 70 Pro и Samsung Galaxy A57 относятся к одному среднебюджетному сегменту, однако ориентированы на разных пользователей.

Motorola предлагает более быстрый дисплей, емкий аккумулятор и более универсальные камеры, тогда как преимуществами Samsung является программное обеспечение, премиальное качество сборки и длительные обновления. Основные различия между Edge 70 Pro и Galaxy A57 рассмотрели эксперты портала Gizmochina.

Motorola Edge 70 Pro Фото: Motorola

Motorola Edge 70 Pro предлагает следующие характеристики:

дисплей — 6,78-дюймовый AMOLED, 144 Гц, 1272p, 5200 нит;

процессор — MediaTek Dimensity 8500 Extreme;

графический процессор — Mali-G720 MC8;

оперативная память — 8 / 12 ГБ LPDDR5X;

память — 256 / 512 ГБ UFS 4.1;

камера — основной объектив 50 МП, телеобъектив 50 МП, ультраширокоугольная камера 50 МП, фронтальная камера 50 МП;

запись видео — 4K 120 кадров/с задняя камера;

аккумулятор — 6500 мА-ч;

зарядка — 90 Вт проводная + беспроводная;

защита — IP68/IP69 + MIL-STD-810H;

звук — стереодинамики, Dolby Atmos, аудио высокой четкости;

подключение — Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4,

цена в Украине — от 29 999 грн.

Відео дня

Samsung Galaxy A57 Фото: sammobile.com

Характеристики Samsung Galaxy A57:

дисплей — 6,7-дюймовый Super AMOLED+, 120 Гц, FHD+, 1900 нит;

процессор — Exynos 1680;

графический процессор — Xclipse 550;

оперативная память — 8 / 12 ГБ;

память — 128 / 256 / 512 ГБ UFS 3.1;

камера — основной объектив 50 МП, ультраширокоугольная камера 15 МП, фронтальная камера 12 МП;

запись видео — 4K 30 кадров/с;

аккумулятор — 5000 мАч;

зарядка — проводная 45 ВТ;

защита — IP68;

звук — стереодинамики;

подключение — Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0;

цена в Украине — от 20 499 грн.

Дизайн и дисплей

Как отмечают в издании, Motorola Edge 70 Pro отличается элегантным, но практичным дизайном с экокожей и изогнутой AMOLED-панелью. При этом Galaxy A57 выглядит более флагманским благодаря алюминиевой рамке и покрытию Gorilla Glass Victus+ с двух сторон.

Motorola Edge 70 Pro Фото: Motorola

Эксперты также отметили, что AMOLED-дисплей Motorola предлагает более высокое разрешение, чем Super AMOLED+ дисплей от Samsung. Тем не менее, настройки дисплея Galaxy A57 выглядят более естественными для просмотра потокового видео и соцсетей.

Производительность и аккумулятор

Чипсет Dimensity 8500 Extreme в сочетании с памятью UFS 4.1 дает Edge 70 Pro значительное преимущество над Galaxy A57. Смартфон Motorola быстрее запускает приложения, поддерживает более требовательные игры, а также обещает более плавную многозадачность при больших нагрузках.

Важно

"Середняк" с хорошей камерой и емкой батареей: какой смартфон советуют в Украине (фото)

Exynos 1680 хорошо оптимизирован для One UI, однако не может сравниться с Dimensity 8500 Extreme по скорости или производительности графического процессора. Samsung компенсирует это более сильным программным обеспечением и более длительным сроком обновлений.

Что касается аккумуляторов, емкость батареи Galaxy A57 составляет 5000 мАч, а Edge 70 Pro — 6500 мАч. Смартфон Samsung поддерживает только проводную зарядку 45 Вт, тогда как Motorola предлагает проводную зарядку 90 Вт и опцию беспроводной зарядки.

Камера

Камера Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

Motorola кажется гораздо более универсальным и премиальным для любителей фотографии, в то время как Samsung обещает просто стабильную производительность камеры. Преимуществом Edge 70 Pro является наличие телеобъектива с 3,5-кратным оптическим, а также лучшая ультраширокоугольная камера.

Что касается фронтальной камеры, Samsung обеспечивает естественные тона кожи и мощную обработку HDR благодаря своему 12-мегапиксельному сенсору, однако ему не хватает резкости и гибкости, присущих селфи-камере Motorola.

Выводы

Хотя оба устройства имеют свои сильные стороны, эксперты отдают предпочтение Edge 70 Pro. Смартфон Motorola лидирует по большинству характеристик, тогда как Samsung предлагает только более премиальный дизайн, длительную поддержку обновлений и удобный интерфейс One UI.

В то же время в издании отметили, что окончательный выбор зависит от приоритетов пользователя. Motorola Edge 70 Pro имеет отличное соотношение доступной цены и флагманского оборудования, тогда как Samsung Galaxy A57 — это надежный вариант для тех, кто собирается пользоваться одним смартфоном годами.

Напомним, новый смартфон Oppo получит 100-мегапиксельную фронтальную камеру.

Фокус также писал о малоизвестных бюджетных смартфонах, достойных внимания в 2026 году.