Малоизвестные бюджетные смартфоны, достойные внимания в 2026 году: эксперт посоветовал 3 модели (фото)

Смартфоны от таких брендов, как Blackview или Unihertz, не только стоят дешевле Apple, Samsung, Google или Xiaomi, но и часто предлагают нишевые преимущества, которые невозможно найти в популярных т елефонах.

Обозреватель техники Джон Веласко испытал ряд малоизвестных смартфонов, отметив, что они определенно имеют свой уникальный набор преимуществ. Своими лучшими находками он поделился в статье для портала Tom's Guide.

Blackview Xplore 2

Blackview Xplore 2 Фото: tomsguide.com

По словам Веласко, Blackview Xplore 2 — это самый надежный смартфон, который ему приходилось тестировать за всю карьеру. Этот смартфон имеет аккумулятор емкостью 20 000 мАч, что выгодно выделяет его на фоне современных флагманов, оснащенных батареями на 5000 мАч.

Кроме емкого аккумулятора, Blackview Xplore 2 имеет некоторые нишевые функции, такие как встроенный пико-проектор и камера ночного видения, тогда как его предшественник Blackview Xplore 1 даже получил функциональную рацию.

Відео дня

Blackview Xplore 2 Фото: tomsguide.com

Несмотря на ряд преимуществ, Blackview Xplore 2 имеет относительно доступную цену. Эксперт отметил, что этот смартфон стоит вдвое дешевле, чем iPhone 17 Pro Max.

Цена Blackview Xplore 2 в Украине — от 20 828 грн.

Unihertz Titan 2 Elite

Unihertz Titan 2 Elite Фото: tomsguide.com

Среди малоизвестных смартфонов можно найти замечательные переосмысления ретро-дизайнов. Ярким примером этому является Unihertz Titan 2 Elite.

Если Motorola и Samsung отказались от физических клавиш много лет назад, Unihertz Titan 2 Elite фактически возвращает клавиатуру QWERTY. Это делает его визуально похожим на легендарный BlackBerry Passport.

Unihertz Titan 2 Elite Фото: tomsguide.com

Веласко использовал Unihertz Titan 2 Elite как ежедневное устройство в течение недели вместо своего Samsung Galaxy S26. Он отметил, что этот смартфон вызвал значительно больший интерес у окружающих, чем iPhone 17 Pro или iPhone Air, которые он тестировал вскоре после их дебюта.

Цена Unihertz Titan 2 Elite в Украине — 29 999 грн.

Unihertz Jelly Star Mini

Unihertz Jelly Star Mini Фото: tomsguide.com

Unihertz часто экспериментирует с форм-факторами, поэтому кроме ностальгического Titan 2 Elite компания также предлагает ультракомпактный смартфон. Речь идет о Unihertz Jelly Star Mini, оснащенном 3-дюймовым дисплеем.

Несмотря на свои миниатюрные размеры, Unihertz Jelly Star Mini предлагает те же возможности, что любой другой современный смартфон. Более того, он имеет некоторые полезные опции от которых отказались ведущие бренды, такие как слот для microSD и разъем для наушников.

Unihertz Jelly Star Mini Фото: tomsguide.com

Цена Unihertz Jelly Star Mini в Украине — от 11 500 грн.

Выводы

По мнению Веласко, упомянутые смартфоны прекрасно подходят для роли резервных устройств. Они также могут стать основными телефонами для людей, которые ищут недорогую модель с конкретными специфическими опциями.

Важно

Лучшая камера на Android за среднюю цену: названа более дешевая альтернатива Samsung (фото)

В то же время стоит учитывать, что эти альтернативные бренды известны ограниченными обновлениями программного обеспечения. В отличие от Apple, Samsung и Google, которые обещают от пяти до семи лет, малоизвестные компании часто предлагают более скромную поддержку.

Напомним, Sony анонсировала новый флагманский смартфон Xperia 1 VIII с обновленной камерой и другими премиальными характеристиками.

Фокус также сообщал, что Xiaomi готовит запуск бюджетного смартфона Redmi A7 4G, который может похвастаться плавным дисплеем и приличным аккумулятором.