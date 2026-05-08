Новый смартфон Xiaomi до 6 000 грн: бюджетная новинка рассекречена перед запуском (фото)

Компания Xiaomi готовит глобальный запуск нового бюджетного смартфона Redmi A7 4G, который может похвастаться плавным дисплеем и приличным аккумулятором.

Xiaomi Redmi A7 4G уже доступен в Индии. Версия для мирового рынка выйдет в большем количестве цветов, но только в одной конфигурации памяти. Смартфон уже появился на глобальном вебсайте Xiaomi.

Сообщается, что Redmi A7 4G выйдет за пределами Индии с 6,88-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 450 нит. Смартфон получит аккумулятор емкостью 5200 мАч, чипсет Unisoc T7250 с 3 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 64 ГБ флеш-памяти eMMC 5.1, а также 13-мегапиксельную основную камеру.

Xiaomi отмечает, что глобальная модель Redmi A7 4G будет доступна в дополнительном цвете. Если в Индии телефон продается только в черном и небесно-голубом цветах, то на международном сайте можно увидеть фиолетовый вариант.

Учитывая цены в Индии, можно предположить, что Redmi A7 4G будет стоить в Европе около 109 евро (5 616 грн). Однако стоит учитывать, что официально цена еще не подтверждена.

