Новий смартфон Xiaomi до 6 000 грн: бюджетна новинка розсекречена перед запуском (фото)
Компанія Xiaomi готує глобальний запуск нового бюджетного смартфона Redmi A7 4G, який може похвалитися плавним дисплеєм та пристойним акумулятором.
Xiaomi Redmi A7 4G вже доступний в Індії. Версія для світового ринку вийде у більшій кількості кольорів, але лише в одній конфігурації пам’яті. Смартфон вже з’явився на глобальному вебсайті Xiaomi.
Повідомляється, що Redmi A7 4G вийде за межами Індії з 6,88-дюймовим дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю до 450 ніт. Смартфон отримає акумулятор ємністю 5200 мАг, чипсет Unisoc T7250 з 3 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X та 64 ГБ флеш-пам’яті eMMC 5.1, а також 13-мегапіксельну основну камеру.Важливо
Xiaomi зазначає, що глобальна модель Redmi A7 4G буде доступна у додатковому кольорі. Якщо в Індії телефон продається лише в чорному та небесно-блакитному кольорах, то на міжнародному сайті можна також побачити фіолетовий варіант.
З огляду на ціни в Індії, можна припустити, що Redmi A7 4G коштуватиме у Європі близько 109 євро (5 616 грн). Однак варто враховувати, що офіційно ціна ще не підтверджена.
Нагадаємо, OnePlus представила міцний та недорогий телефон Nord CE6 з ємним акумулятором.
Фокус також повідомляв, що Honor анонсувала новий бюджетний смартфон Play 80 Plus.