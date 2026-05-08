Мощная камера и 2 дня работы от батареи: чем удивит смартфон Sony Xperia 1 VIII (фото)

Компания Sony официально анонсировала свой флагманский смартфон Xperia 1 VIII с обновленной камерой и другими премиальными характеристиками.

Презентация Sony Xperia 1 VIII состоится 13 мая в 4:00 по центральноевропейскому времени. Об этом Sony сообщила на своей официальной странице в Instagram.

Sony не раскрывает много деталей о Xperia 1 VIII, однако обнародованное видео намекает на новый дизайн камеры, включающий три объектива.

Чего ждать от Sony Xperia 1 VIII

Рендер Xperia 1 VIII Фото: OnLeaks

Накануне официального анонса Sony Xperia 1 VIII появился на Amazon UK и Amazon Germany, на что обратил внимание портал Notebookcheck. В сети также можно найти рендеры флагмана Sony в трех цветах: Graphite Black, Iolite Silver и Garnet Red.

Утечка информации указывает на то, что Sony Xperia 1 VIII оснащен 6,5-дюймовым FHD+ HDR OLED-дисплеем с соотношением сторон 19,5:9 и частотой обновления 120 Гц. Кроме того, в описании упоминается новый телеобъектив, который, вероятно, является 48-мегапиксельной зум-камерой.

Sony сохраняет 3,5-мм аудиоразъем и поддержку двух SIM-карт, а также обещает дни работы от аккумулятора. Также ожидается, что Xperia AI оптимизирует фотосъемку и время автономной работы смартфона.

По данным GSMArena, цена Sony Xperia 1 VIII в Европе будет стартовать от 1868,99 евро (около 96 580 грн).

