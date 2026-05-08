Потужна камера та 2 дні роботи від батареї: чим здивує смартфон Sony Xperia 1 VIII (фото)

Компанія Sony офіційно анонсувала свій флагманський смартфон Xperia 1 VIII з оновленою камерою та іншими преміальними характеристиками.

Презентація Sony Xperia 1 VIII відбудеться 13 травня о 4:00 за центральноєвропейським часом. Про це Sony повідомила на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Sony не розкриває багато деталей про Xperia 1 VIII, однак оприлюднене відео натякає на новий дизайн камери, що включає три об’єктиви.

Чого чекати від Sony Xperia 1 VIII

Рендер Xperia 1 VIII Фото: OnLeaks

Напередодні офіційного анонсу Sony Xperia 1 VIII з’явився на Amazon UK та Amazon Germany, на що звернув увагу портал Notebookcheck. В мережі також можна знайти рендери флагмана Sony у трьох кольорах: Graphite Black, Iolite Silver та Garnet Red.

Витік інформації вказує на те, що Sony Xperia 1 VIII оснащений 6,5-дюймовим FHD+ HDR OLED-дисплеєм зі співвідношенням сторін 19,5:9 та частотою оновлення 120 Гц. Окрім того, у описі згадується новий телеоб’єктив, який, ймовірно, є 48-мегапіксельною зум-камерою.

Sony зберігає 3,5-мм аудіороз'єм та підтримку двох SIM-карт, а також обіцяє дні роботи від акумулятора. Також очікується, що Xperia AI оптимізує фотозйомку та час автономної роботи смартфона.

За даними GSMArena, ціна Sony Xperia 1 VIII в Європі стартуватиме від 1868,99 євро (близько 96 580 грн).

