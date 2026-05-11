Маловідомі бюджетні смартфони, варті уваги у 2026 році: експерт порадив 3 моделі (фото)

Смартфони від таких брендів, як Blackview чи Unihertz, не лише коштують дешевше за Apple, Samsung, Google чи Xiaomi, але й часто пропонують нішеві переваги, які неможливо знайти в популярних телефонах.

Оглядач техніки Джон Веласко випробував низку маловідомих смартфонів, зазначивши, що вони безумовно мають свій унікальний набір переваг. Своїми найкращими знахідками він поділився у статті для порталу Tom's Guide.

Blackview Xplore 2

За словами Веласко, Blackview Xplore 2 — це найнадійніший смартфон, який йому доводилось тестувати за всю кар'єру. Цей смартфон має акумулятор ємністю 20 000 мАг, що вигідно виділяє його на фоні сучасних флагманів, оснащених батареями на 5000 мАг.

Окрім місткого акумулятора, Blackview Xplore 2 має деякі нішеві функції, як от вбудований піко-проектор та камера нічного бачення, тоді як його попередник Blackview Xplore 1 навіть отримав функціональну рацію.

Попри низку переваг, Blackview Xplore 2 має відносно доступну ціну. Експерт зазначив, що цей смартфон коштує вдвічі дешевше, ніж iPhone 17 Pro Max.

Ціна Blackview Xplore 2 в Україні — від 20 828 грн.

Unihertz Titan 2 Elite

Серед маловідомих смартфонів можна знайти чудові переосмислення ретро-дизайнів. Яскравим прикладом цьому є Unihertz Titan 2 Elite.

Якщо Motorola та Samsung відмовилися від фізичних клавіш багато років тому, Unihertz Titan 2 Elite фактично повертає клавіатуру QWERTY. Це робить його візуально подібним до легендарного BlackBerry Passport.

Веласко використовував Unihertz Titan 2 Elite як щоденний пристрій протягом тижня замість свого Samsung Galaxy S26. Він зауважив, що цей смартфон викликав значно більший інтерес у оточуючих, ніж iPhone 17 Pro чи iPhone Air, які він тестував невдовзі після їхнього дебюту.

Ціна Unihertz Titan 2 Elite в Україні — 29 999 грн.

Unihertz Jelly Star Mini

Unihertz часто експериментує з форм-факторами, тож окрім ностальгічного Titan 2 Elite компанія також пропонує ультракомпактний смартфон. Йдеться про Unihertz Jelly Star Mini, оснащений 3-дюймовим дисплеєм.

Незважаючи на свої мініатюрні розміри, Unihertz Jelly Star Mini пропонує ті ж можливості, що будь-який інший сучасний смартфон. Ба більше, він має деякі корисні опції від яких відмовилися провідні бренди, як от слот для microSD та роз'єм для навушників.

Ціна Unihertz Jelly Star Mini в Україні — від 11 500 грн.

Висновки

На думку Веласко, згадані смартфони чудово підходять для ролі резервних пристроїв. Вони також можуть стати основними телефонами для людей, які шукають недорогу модель з конкретними специфічними опціями.

Водночас варто враховувати, що ці альтернативні бренди відомі обмеженими оновленнями програмного забезпечення. На відміну від Apple, Samsung та Google, які обіцяють від п'яти до семи років, маловідомі компанії часто пропонують більш скромну підтримку.

