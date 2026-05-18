Мощный аккумулятор на 7200 мАч и 90-ваттная зарядка: чем порадует новый смартфон Vivo (фото)

Компания Vivo готовится к запуску смартфонов Vivo S60 в конце этого месяца. Ожидается, что в линейку войдут Vivo S60 и Vivo S60e.

В преддверии запуска нового смартфона Vivo начала публиковать информацию, раскрывающую ключевые детали серии S60, пишет Gizmochina.

Vivo поделилась новыми изображениями, подтверждающими несколько характеристик линейки Vivo S60.

Изображения демонстрируют плоский дизайн экрана смартфона и подтверждают, что вся серия будет оснащена ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в экран. Vivo утверждает, что датчик поддерживает скорость разблокировки всего 0,1 секунды, а регистрация отпечатка пальца, как сообщается, может быть завершена всего за 1 секунду.

Компания также подтвердила, что серия Vivo S60 будет оснащен мощной батареей емкостью 7200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Среди других подтвержденных характеристик: стереодинамики, ИК-передатчик и защита от пыли и воды по стандарту IP68/IP69.

Еще одно изображение демонстрирует дизайн задней панели устройства, показывая тройную камеру. По сообщениям, в линейку может войти перископическая телеобъективная камера Sony IMX8.

Согласно информации инсайдеров, Vivo S60 может получить 6,59-дюймовый OLED-дисплей с поддержкой разрешения 1,5K. Также предполагается, что устройство будет работать на чипсете Snapdragon 8s Gen 3. Сообщается, что телефон может поддерживать магнитные аксессуары и будет иметь несколько цветов, включая розовый.

