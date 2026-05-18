Xiaomi предупреждает: цена на китайские смартфоны может превысить 1400 долларов

Эксперты предполагают, что повышение цены на смартфоны премиум-сегмента от китайских брендов может привести к тому, что пользователи начнут отдавать предпочтение iPhone.

Президент Xiaomi Лу Вэйбин, что цена китайских флагманских смартфонов может вырасти и превысить отметку в 10 000 юаней (около 1400 долларов) во второй половине 2026 года. Это обусловлено устойчивым ростом цен на DRAM и NAND-память, пишет Gizchina.

Стоимость памяти для конфигурации 12 ГБ/512 ГБ уже выросла почти в четыре раза по сравнению с первым кварталом 2025 года. Это привело к росту себестоимости производства Xiaomi только в этой конфигурации примерно на 1500 юаней. Эта цифра превышает внутренние ожидания компании.

Повышение цен уже отразилось на рынке: Xiaomi в апреле подняла цены на серии Redmi K90 Pro Max и Turbo 5, а OPPO, OnePlus, Vivo, iQOO и Honor объявили о повышении цен на отдельные модели на 500–1000 юаней.

Основной причиной роста цен на смартфоны является повышенный спрос на инфраструктуру для дата-центров, обеспечивающих работу искусственного интеллекта. Эксперты прогнозируют, что глобальные поставки серверов для ИИ вырастут более чем на 28% в годовом исчислении в 2026 году, что приведет к перераспределению поставок DRAM и HBM от потребительской электроники к дата-центрам, где маржа значительно выше.

Лу Вэйбин ожидает, что цены на память будут расти, возможно до 2028 года. Это делает невозможным поддержание традиционной формулы ценообразования компании Xiaomi, основанной на соотношении цены и качества. Ценовой потолок на уровне около 10 000 юаней существует уже давно. Если цена становится выше, то китайским смартфонам премиум-сегмента значительно сложнее конкурировать с iPhone от Apple.

Китайские бренды основывают свою стратегию на том, что из устройства премиум-класса имеют характеристики, которые соответствуют iPhone или же превышают их. Но при этом китайские смартфоны имеют преимущество в цене, ведь стоят от 6000 до 8000 юаней (примерно от 900 до 1200 долларов). Если эти смартфоны будут стоить дороже 1400 долларов, то как прогнозируют эксперты, пользователи могут отдавать предпочтение iPhone, а не китайским конкурентам.

Если Xiaomi, OPPO или Vivo пересекут этот ценовой порог, они не просто повысят цены. Им придется менять свою стратегию. Вопрос о том, последуют ли за ними потребители, остается открытым на рынке, который на протяжении десятилетия строился на агрессивном ценообразовании.

Производители памяти, включая Samsung, SK Hynix и Micron, отдают приоритет производству HBM для ускорителей ИИ, где маржа значительно выше, чем для LPDDR и NAND, используемых в смартфонах. Они не собираются добровольно менять это решение, пока расходы на инфраструктуру ИИ продолжаются в текущем темпе.

Эксперты прогнозируют, что мировые поставки смартфонов сократятся примерно на 12,9% в 2026 году, а сокращение спроса, обычно оказывает давление на цены компонентов. Но этого не произошло, поскольку спрос со стороны дата-центров поглощает все, что теряет потребительская электроника.

Лу Вэйбин говорит, что даже цена Xiaomi 17 Max все ещеобсуждается внутри компании, поскольку стоимость компонентов остается нестабильной. Окончательная цена Xiaomi 17 Max послужит рыночным сигналом для определения цен на флагманские китайские смартфоны во второй половине 2026 года.

