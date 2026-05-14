Смартфоны Android могут значительно подорожать: все дело в процессорах Snapdragon

Цена на флагманские смартфоны Android может вырасти из-за стоимости процессора Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro от Qualcomm.

Процессор во флагманском смартфоне может стоить столько же, сколько целый бюджетный телефон Android. Цены на флагманские смартфоны уже растут и могут вырасти еще больше. Согласно утечке от инсайдеров, будущий процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro от Qualcomm может стоить более 300 долларов. Это значительно увеличит Android-смартфонов следующего поколения, пишет Digital Trends.

Флагманские процессоры комапнии Qualcomm дорожают уже много лет. По оценкам инсайдеров, в 2022 году процессоры Snapdragon 8 Gen 1 и Snapdragon 8+ Gen 1 обошлись производителям примерно в 120-130 долларов. Snapdragon 8 Gen 2 стоил около 160 долларов. Процессор Snapdragon 8 Gen 3 стоил от 170 до 200 долларов. Затем появился Snapdragon 8 Elite по цене более 220 долларов, за ним последовал Snapdragon 8 Elite Gen 5 по цене от 240 до 280 долларов. Теперь же ожидается, что Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro будет стоить более 300 долларов.

Возможно, учитывая такую цену, Qualcomm разделит свой флагманский процессор на две версии. Ранее в сети появились слухи, что компания может выпустить стандартный Snapdragon 8 Elite Gen 6 наряду с более мощной версией Pro.

Ожидается, что более дорогая версия Pro обеспечит больший прирост производительности, более мощную графику и поддержку памяти LPDDR6. Таким образом эта версия процессора будет использоваться для смартфонов класса Ultra, а не для всех премиальных флагманских смартфонов Android.

Это означает, что такие процессоры, как Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, могут быть зарезервированы для самых дорогих Android-смартфонов, таких как Samsung Galaxy S27 Ultra, Xiaomi 18 Ultra и флагманские модели Ultra от таких брендов, как Oppo, Vivo и Motorola.

Компания Samsung уже показала, к чему это ведет. Производитель поднял цену на Galaxy S26 на ключевых рынках на фоне роста стоимости оперативной памяти, которая активно используется для работы ИИ в дата-центрах.

Если процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro от Qualcomm действительно будет стоить дороже 300 долларов, у производителей смартфонов Android возникнет еще одна дорогостоящая проблема.

Эти дополнительные затраты, скорее всего, проявятся одним из двух способов. Производители смартфонов могут либо полностью поднять цены, либо сделать "стандартные" флагманские модели менее премиальными, сохранив при этом лучшие процессоры, камеры, оперативную и встроенную память для моделей Ultra. Вероятно, большинство будущих флагманских Android-смартфонов все же будут стоить дороже, но качество у них может быть ниже.

