Быстрый телефон с отличным дисплеем: какая модель Xiaomi популярна в Украине (фото)

Poco M8 Pro 5G стал одним из самых востребованных бюджетных смартфонов 2026 года благодаря сочетанию яркого и большого экрана, емкой батареи и достойного процессора Qualcomm.

Модель предлагает cолидный набор возможностей по умеренной цене. Фокус собрал детальные характеристики, честные отзывы покупателей и выводы экспертов GSMArena в отношении Poco M8 Pro 5G.

Характеристики Poco M8 Pro

Смартфон оснащен 6,83-дюймовым 12-битным AMOLED-дисплеем (68 млрд цветов) с разрешением 2772x1280 пикселей (447 ppi), прикрытым защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2. Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц и ШИМ-затемнение на уровне 3840 Гц, что делает матрицу безопасной для зрения на любых значениях яркости. Пиковая яркость на малом участке достигает 3200 нит, а с помощью замеров специалисты зафиксировали максимальное значение 1435 нит в авторежиме. Это обеспечивает достаточную читабельность даже на солнце.

Відео дня

За производительность отвечает 4-нанометровый чип Snapdragon 7s Gen 4, работающий в связке с накопителем UFS 2.2 (256/512 ГБ хранилища и 8/12 ГБ оперативки). В целом железо здесь среднего уровня. Результат AnTuTu 10 составляет 817 222 балла — для плавной и шустрой повседневной работы хватает, также можно поиграть во многие игры, пусть и не на предельных настройках играх. Важно, что у Poco M8 Pro очень стабильные показатели в троттлинг-тестах — просадок нет вообще, быстродействие поддерживается на пике долго.

Дисплей Poco M8 Pro 5G Фото: gsmarena.com

Эксперты отмечают, что Poco M8 Pro 5G фактически переносит аппаратное оснащение уровня Redmi Note 15 Pro+ в более дешевую ценовую категорию. Основная 50-мегапиксельная камера с оптической стабилизацией (OIS) показала результаты выше ожидаемых, выдавая вполне качественные снимки как днем, так и при слабом освещении. Одной из главных фишек стала кремний-углеродная батарея емкостью 6500 мАч, поддерживающая быструю 100-ваттную зарядку и реверсивную отдачу энергии на 22,5 Вт для других гаджетов.

Плюсы и минусы Poco M8 Pro

Преимущества:

Прочный дизайн (пластиковые грани и пластиковая задняя панель, усиленная стекловолокном), а также защита корпуса от воды и пыли по стандартам IP68/IP69K.

Яркий OLED-экран высокого разрешения с поддержкой Dolby Vision (12 бит, 3840 Гц ШИМ — редкие показатели для сегмента).

Высокая автономность и быстрая зарядка.

Громкие стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos.

Достойная работа основной 50-мегапиксельной камеры с OIS.

Недостатки:

Отсутствие слота для карт памяти microSD и разъема для наушников 3.5 мм.

Наличие в прошивке большого количества встроенной рекламы и системного софта (можно удалить лишнее и отключить объявления, но очистка займет некоторое время при настройке).

Посредственные возможности широкоугольной и фронтальной камер.

В комплекте поставки для украинского рынка отсутствует зарядный блок (например, 120-ваттный Xiaomi HyperCharge может стоить около 2000 грн).

В комплектацию Poco M8 Pro входят зарядный кабель и чехол. А вот 100-ваттный адаптер для быстрой зарядки придется докупать отдельно. Фото: gsmarena.com

Отзывы владельцев Poco M8 Pro в Украине

Украинские пользователи высоко оценили новинку за емкий аккумулятор и качество экрана. Владельцы отмечают, что при активном использовании батареи стабильно хватает на полный день, а дисплей радует сочной цветопередачей. Многие указывают на удобный формат матрицы, который стал чуть шире привычных стандартов, что удобно при просмотре видео. Также похвалы удостоился подэкранный сканер отпечатков пальцев, который корректно срабатывает даже с влажными руками.

Среди нюансов покупатели выделяют отсутствие макрокамеры, хотя детализация основного модуля часто это компенсирует. Главным разочарованием для многих стала комплектация: при поддержке 100-ваттной зарядки фирменный адаптер часто приходится покупать отдельно, что увеличивает итоговую стоимость покупки. Также встречаются единичные жалобы на программные ошибки при звонках, которые могут быть связаны с работой мобильных операторов.

Задняя панель Poco M8 Pro Фото: gsmarena.com

Цена в Украине:

Poco M8 Pro 5G 8/256GB — 13 399 грн.

Poco M8 Pro 5G 12/512GB — 15 599 грн.

Ранее сообщалось, какой смартфон купить до 5000 грн — Samsung Galaxy A07 или Redmi A5.

Также Фокус писал про смартфоны с отличными дисплеями и средней ценой.