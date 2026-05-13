Samsung Galaxy A07 против Redmi A5: какой смартфон купить до 5000 грн, детальный обзор (фото)

В ультрабюджетном сегменте конкурируют два популярных аппарата — Samsung Galaxy A07 и Redmi A5. Рассказываем, в чем разница и какую модель лучше выбрать.

Несмотря на схожесть цены и основных параметров, телефоны сильно отличаются в малозаметных, но важных аспектах. Фокус расскажет детали, ссылаясь на сравнение спецификаций от GSMArena.

Дисплеи и плавность работы

Оба смартфона оснащены крупными LCD-экранами с сопоставимым разрешением 720p. Redmi A5 предлагает чуть большую диагональ 6,88 дюйма и частоту обновления 120 Гц. Однако в жизни слабый процессор Redmi может не справляться с непрерывной отрисовкой столь высокой частоты. Поэтому на практике очень вероятны подлагивания. Galaxy A07 получил дисплей 6,7 дюйма с поддержкой 90 Гц. Картинка будет плавнее в сравнении со стандартными 60 Гц, при этом нагрузка на чипсет более сбалансирована. Хотя на бумаге 90 Гц — меньше, чем 120, из-за нюансов, о которых пойдет речь ниже, это более резонный показатель для устройств данного класса.

Дисплей Samsung Galaxy A07 Фото: Tech Advisor

Производительность и тип памяти

Главное преимущество Galaxy A07 — процессор MediaTek Helio G99. Сегодня этот 6-нанометровый чип с ядрами Cortex-A76 — необходимый минимум для относительно комфортного пользования современными приложениями. Redmi A5 базируется на 12-нанометровом Unisoc T7250. Он менее энергоэффективен и заметно слабее даже в повседневных задачах из-за старых ядер A75 — G99 будет значительно быстрее и стабильнее.

Критическое значение имеет и тип внутреннего накопителя. Samsung использует стандарт UFS 2.2, в то время как в Redmi установлена устаревшая память eMMC 5.1. Техническая разница между ними огромна: UFS 2.2 куда шустрее считывает и записывает данные. Это означает, что Galaxy A07 будет в разы быстрее запускать программы, сохранять фото и устанавливать обновления, тогда как Redmi будет "подвисать" даже при простых операциях. По объему все стандартно: мы рекомендуем брать версии на 4/128 ГБ в обоих случаях — экономить и брать самый базовый объем в 2026 году по возможности не стоит.

Дизайн Xiaomi Redmi A5 Фото: allo.ua

Возможности камер и видео

В вопросе мобильной фотографии Samsung также лидирует. Смартфон оснащен основным фотосенсором на 50 Мп с диафрагмой f/1.8 и фазовым автофокусом. Модель способна записывать видео в формате 1080p при 60 кадрах в секунду, обеспечивая плавность роликов. Redmi A5 получил менее светосильную камеру на 32 Мп (f/2.0) и ограничен возможностью съемки только в 1080p при 30 fps. Разрешение фронтальных модулей у обоих гаджетов составляет 8 Мп.

Автономность, поддержка ОС и вердикт

Емкость аккумуляторов сопоставима: 5000 мАч у Samsung и 5200 мАч у Redmi. При этом Galaxy A07 поддерживает чуть более быструю зарядку мощностью 25 Вт против 15 Вт у конкурента. В целом же по автономности должен быть почти паритет. Важный фактор долговечности смартфона в целом — программная поддержка. Samsung обещает для модели A07 до 6 крупных обновлений ОС Android, тогда как Redmi ограничится лишь двумя годами поддержки. Если планируете брать аппарат на несколько лет, это важно для совместимости с актуальными соцсетями и безопасности системы.

Задняя панель Samsung Galaxy A07 Фото: gsmarena.com

Учитывая более мощный процессор, актуальный тип хранилища и длительную поддержку ПО, Galaxy A07 — объективно лучший выбор в этом ценовом диапазоне. NFC для бесконтактной оплаты отсутствует в обеих моделях, но по совокупности характеристик Samsung предлагает гораздо больше за ту же cтоимость.

Цена Samsung Galaxy A07 4/128 ГБ в Украине — 4899 грн .

4/128 ГБ в Украине — . Цена Xiaomi Redmi A5 4/128 ГБ в Украине — 4999 грн.

