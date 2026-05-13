Google показала Android 17 с ИИ Gemini и новыми эмодзи: топ-5 функций обновления (фото)

Google раскрыла ключевые нововведения ОС Android 17 на майской презентации. Фирменный ИИ стал умнее, усилили безопасность и не только — рассказываем о лучших фишках системы.

Анонс прошел в рамках мероприятия The Android Show, где компания продемонстрировала возможности апдейта. Android 17 выйдет во второй половине 2026 года, пишет Android Central.

Продвинутый ИИ Gemini Intelligence

Gemini Intelligence — это более мощная версия нейросети Gemini, способная выполнять комплексные цепочки действий внутри приложений. Теперь ИИ может, например, самостоятельно проверять почту в Gmail, находить нужные книги и сразу добавлять их в корзину покупок. В обновление также вошли функции Create My Widget для генерации виджетов по текстовому описанию и Rambler для клавиатуры Gboard — инструмент перевода речи в текст, который отсеивает естественные паузы и слова-паразиты. Улучшение распознавания голоса давно напрашивалось — теперь можно разговаривать нормально, и алгоритм правильно транскрибирует неидеальную запись.

Відео дня

Легкая пересылка данных между Android и iOS с помощью AirDrop Фото: Google

Передача файлов на iPhone и упрощенный "переезд" с iOS

Функция Quick Share получила поддержку прямого обмена файлами с AirDrop на смартфонах Oppo, OnePlus, Vivo, Xiaomi и Honor. Для устройств без нативной поддержки протокола Google внедрила генерацию QR-кодов для облачной передачи данных на iPhone. Кроме того, процесс перехода с iOS на Android стал проще: теперь система позволяет переносить сохраненные пароли и привычную компоновку иконок на рабочем столе.

Android 17 поможет меньше залипать в соцсетях. Предложения ОС: установите таймер, выполните дыхательное упражнение или сфокусируйтесь на чем-то продуктивном Фото: Google

Инструмент Pause Point против зависимости от соцсетей

Для борьбы с бесконечным скроллингом ленты вводится функция Pause Point, позволяющая помечать конкретные приложения как "отвлекающие". При их запуске на 10 секунд появляется специальный экран, предлагающий сделать дыхательную гимнастику или установить таймер на использование программы. Чтобы полностью отключить это ограничение, пользователю придется выполнить полную перезагрузку смартфона, что добавляет необходимый барьер для формирования здоровых привычек.

Обновленные 3D-эмодзи и визуальный рефреш

После многолетних жалоб пользователей на плоский дизайн, Android переходит на использование объемных 3D-эмодзи. Новые смайлы получили чуть больше деталей и выразительности, что делает их визуально ближе к графике в iOS. Первыми обновленный набор получат владельцы смартфонов Google Pixel до конца текущего года, после чего они станут доступны и на других гаджетах.

Новый дизайн эмодзи в Android 17 Фото: Google

Усиленная защита от мошенничества и краж

Android 17 получил систему Anti-spoofing, которая в реальном времени проверяет легитимность звонков из банков через установленные финансовые приложения. Функция "Пометить как утерянное" теперь позволяет заблокировать доступ к данным при помощи биометрии, даже если злоумышленник знает PIN-код. Также система начала скрывать меню быстрых настроек на заблокированном экране, чтобы воры не могли отключить Wi-Fi или Bluetooth для предотвращения поиска устройства.

Ранее сообщалось про обновление Android Auto. Сервис для водителей получил новый дизайн и больше функций

Также Фокус писал про анонс лэптопов Googlebook. Новые ноутбуки на базе ОС Android оснащены продвинутым набором функций искусственного интеллекта (ИИ) Gemini Intelligence.