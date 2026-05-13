Google показала Android 17 зі ШІ Gemini та новими емодзі: топ-5 функцій оновлення (фото)

Google розкрила ключові нововведення ОС Android 17 на травневій презентації. Фірмовий ШІ став розумнішим, посилили безпеку і не тільки — розповідаємо про найкращі фішки системи.

Анонс відбувся в рамках заходу The Android Show, де компанія продемонструвала можливості апдейту. Android 17 вийде в другій половині 2026 року, пише Android Central.

Просунутий ШІ Gemini Intelligence

Gemini Intelligence — це потужніша версія нейромережі Gemini, здатна виконувати комплексні ланцюжки дій всередині додатків. Тепер ШІ може, наприклад, самостійно перевіряти пошту в Gmail, знаходити потрібні книжки й одразу додавати їх у кошик покупок. В оновлення також увійшли функції Create My Widget для генерації віджетів за текстовим описом і Rambler для клавіатури Gboard — інструмент перекладу мови в текст, який відсіває природні паузи і слова-паразити. Поліпшення розпізнавання голосу давно напрошувалося — тепер можна розмовляти нормально, і алгоритм правильно транскрибує неідеальний запис.

Відео дня

Легке пересилання даних між Android та iOS за допомогою AirDrop Фото: Google

Передача файлів на iPhone і спрощений "переїзд" з iOS

Функція Quick Share отримала підтримку прямого обміну файлами з AirDrop на смартфонах Oppo, OnePlus, Vivo, Xiaomi і Honor. Для пристроїв без нативної підтримки протоколу Google впровадила генерацію QR-кодів для хмарної передачі даних на iPhone. Крім того, процес переходу з iOS на Android став простішим: тепер система дає змогу переносити збережені паролі та звичне компонування іконок на робочому столі.

Android 17 допоможе менше залипати в соцмережах. Пропозиції ОС: встановіть таймер, виконайте дихальну вправу або сфокусуйтеся на чомусь продуктивному Фото: Google

Інструмент Pause Point проти залежності від соцмереж

Для боротьби з нескінченним скролінгом стрічки вводиться функція Pause Point, що дає змогу позначати конкретні застосунки як такі, що "відволікають". Під час їх запуску на 10 секунд з'являється спеціальний екран, що пропонує зробити дихальну гімнастику або встановити таймер на використання програми. Щоб повністю відключити це обмеження, користувачеві доведеться виконати повне перезавантаження смартфона, що додає необхідний бар'єр для формування здорових звичок.

Оновлені 3D-емодзі та візуальний рефреш

Після багаторічних скарг користувачів на плоский дизайн, Android переходить на використання об'ємних 3D-емодзі. Нові смайли отримали трохи більше деталей і виразності, що робить їх візуально ближчими до графіки в iOS. Першими оновлений набір отримають власники смартфонів Google Pixel до кінця поточного року, після чого вони стануть доступні і на інших гаджетах.

Новий дизайн емодзі в Android 17 Фото: Google

Посилений захист від шахрайства та крадіжок

Android 17 отримав систему Anti-spoofing, яка в реальному часі перевіряє легітимність дзвінків з банків через встановлені фінансові додатки. Функція "Позначити як втрачене" тепер дає змогу заблокувати доступ до даних за допомогою біометрії, навіть якщо зловмисник знає PIN-код. Також система почала приховувати меню швидких налаштувань на заблокованому екрані, щоб злодії не могли відключити Wi-Fi або Bluetooth для запобігання пошуку пристрою.

Раніше повідомлялося про оновлення Android Auto. Сервіс для водіїв отримав новий дизайн і більше функцій

Також Фокус писав про анонс лептопів Googlebook. Нові ноутбуки на базі ОС Android оснащені просунутим набором функцій штучного інтелекту (ШІ) Gemini Intelligence.