Быстрый обмен файлами между Android и iOS уже здесь: какие смартфоны получат эту функцию
Компания Google разворачивает кроссплатформенную поддержку AirDrop и Quick Share на большем количестве смартфонов Android.
В этом году Google добавит поддержку AirDrop к Quick Share на устройствах от Oppo, OnePlus, Vivo, Xiaomi и Honor. Об этом пишет 9to5Google.
В объявлении Google также упоминаются смартфоны Samsung. Поскольку флагманская серия Galaxy S26 получила совместимость с AirDrop еще в марте 2026 года, вероятно, речь идет о более старых моделях.
Китайские флагманы Oppo Find X9 Ultra и Vivo X300 тоже недавно получили эту поддержку. Ожидается, что вскоре она охватит большинство смартфонов, доступных на рынке.Важно
Совместимость между Quick Share и AirDrop позволяет легко обмениваться файлами между устройствами на Android и iOS.
В издании также отметили, что с 12 мая пользователи могут сгенерировать QR-код в Quick Share на любом устройстве Android, чтобы мгновенно поделиться им на iOS через облако. Кроме того, функция Quick Share будет доступна в сторонних приложениях, первым из которых станет WhatsApp.
Напомним, ранее Google подтвердила планы по расширению совместимости Quick Share с протоколом AirDrop на смартфонах Nothing, а также моделях, которые работают на Snapdragon.
Фокус также сообщал, что поддержка AirDrop на смартфонах Samsung Galaxy может замедлять передачу данных на ПК с Windows.