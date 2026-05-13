Быстрый обмен файлами между Android и iOS уже здесь: какие смартфоны получат эту функцию

Компания Google разворачивает кроссплатформенную поддержку AirDrop и Quick Share на большем количестве смартфонов Android.

В этом году Google добавит поддержку AirDrop к Quick Share на устройствах от Oppo, OnePlus, Vivo, Xiaomi и Honor. Об этом пишет 9to5Google.

В объявлении Google также упоминаются смартфоны Samsung. Поскольку флагманская серия Galaxy S26 получила совместимость с AirDrop еще в марте 2026 года, вероятно, речь идет о более старых моделях.

Китайские флагманы Oppo Find X9 Ultra и Vivo X300 тоже недавно получили эту поддержку. Ожидается, что вскоре она охватит большинство смартфонов, доступных на рынке.

Совместимость между Quick Share и AirDrop позволяет легко обмениваться файлами между устройствами на Android и iOS.

В издании также отметили, что с 12 мая пользователи могут сгенерировать QR-код в Quick Share на любом устройстве Android, чтобы мгновенно поделиться им на iOS через облако. Кроме того, функция Quick Share будет доступна в сторонних приложениях, первым из которых станет WhatsApp.

Напомним, ранее Google подтвердила планы по расширению совместимости Quick Share с протоколом AirDrop на смартфонах Nothing, а также моделях, которые работают на Snapdragon.

Фокус также сообщал, что поддержка AirDrop на смартфонах Samsung Galaxy может замедлять передачу данных на ПК с Windows.