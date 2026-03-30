Android-смартфоны получат удобную функцию обмена файлами: как это работает (видео)

Владельцы Android-гаджетов вскоре смогут обмениваться файлами так же легко, как пользователи iPhone с помощью AirDrop и NameDrop. Достаточно будет просто поднести два телефона друг к другу.

Судя по утечкам кода в новейших версиях ОС, Google и Samsung совместно трудятся над функцией обмена данными "в одно касание", пишет Android Authority.

Как работает функция "Tap to share"

Энтузиасты обнаружили упоминания новой технологии сразу в трех местах: в тестовых сборках оболочки Samsung One UI 9, в системном коде бета-версий Android 17 и в сервисах Google Play. Это говорит о том, что функция не будет эксклюзивом для смартфонов Samsung, а станет доступна для всех устройств на базе Android.

Судя по всему, алгоритм будет использовать чип NFC в качестве триггера для установки соединения. То есть, когда вы подносите верхнюю часть одного телефона к другому, NFC мгновенно синхронизирует устройства.

А вот сама передача файлов, скорее всего, будет осуществляться через более быстрый протокол Quick Share (который использует Wi-Fi Direct и Bluetooth).

Журналист Android Authority рассказал о будущей функции Android

От контактов до файлов

Функция "Tap to share" будет универсальной. С ее помощью можно будет мгновенно передавать не только номера контактов, но и фотографии, видео и любые другие файлы, просто коснувшись смартфонами. В коде даже найдены всплывающие подсказки: "Поднесите свой телефон к устройству, и файлы будут отправлены".

Поскольку нововведение нашли в коде Android 17 и прошивке One UI 9, эксперты предполагают, что официальный анонс Tap to share может состояться вместе с релизом Android 17. Вероятно, первыми опробовать функцию смогут именно владельцы смартфонов Samsung Galaxy.

