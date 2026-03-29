Скачивать приложения на Android придется по-другому: Google назвала новые правила

Google раскрыла дополнительные детали работы алгоритма Advanced Flow для установки программ от непроверенных разработчиков. Новый механизм не потребует повторного прохождения суточной блокировки при смене телефона.

Ранее компания сообщила, что в августе 2026 года вводит обязательную 24-часовую паузу перед установкой APK-файлов из неофициальных источников. Эта и другие меры внедряются для защиты пользователей от мошенничества и вирусов. Ответы на частые вопросы озвучил представитель компании Мэттью Форсайт в видеоролике, пишет 9to5Google.

Рассказали про функцию автоматического переноса разрешений при покупке смартфона. Настройки копируются на новый аппарат во время первичной настройки системы. Не придется повторно ждать 24 часа, чтобы ставить стороннее ПО, загружаемое не из Google Play. Однако вопросы сохранения этих прав после полного сброса системы или установки кастомных прошивок остаются открытыми. Компания планирует дать разъяснения в будущих публикациях.

Advanced Flow: защита пользователей от потенциального мошенничества и вредоносного софта на Android. Меры временно препятствуют установке неизвестных APK для обеспечения безопасности. Фото: Google

Работа через ADB и обновления программ

Ограничения не распространяются на установку через инструмент Android Debug Bridge (ADB) — ставить программы можно будет сразу, подключив смартфон к компьютеру. Однако не существует команды, позволяющей обойти 24-часовой период ожидания как таковой с помощью командной строки.

Алгоритм Advanced Flow должен оставаться активным для обновления загруженных APK-файлов. Семидневный лимит создан для тестирования программ, а не постоянного использования. Разрешение можно выдать навсегда. При этом сами приложения не способны отследить статус функции — механизм работает на уровне ОС.

Режим разработчика не придется держать всегда включенным для установки APK. Опция необходима только на этапе запуска алгоритма и включения суточного таймера. После истечения 24 часов режим разработчика можно отключить во избежание конфликтов с банковскими приложениями.

Ранее сообщалось, что Android 17 порадует этими новшествами. Google выпустила третью бета-версию ОС Android 17. Сборка принесла долгожданные опции многозадачности и прочие удобства.

Также Фокус писал, что эти смартфоны на Android превзошли iPhone по производительности. Компания Google заявила, что операционная система Android теперь превосходит конкурентов по скорости загрузок веб-страниц.