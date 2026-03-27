Android 17 порадует этими новшествами: 3 полезных функции для смартфонов (фото)

Google выпустила третью бета-версию ОС Android 17. Сборка принесла долгожданные опции многозадачности и прочие удобства.

Android 17 Beta 3 достигла стадии "стабильности платформы". Это значит, что функциональных дополнений больше не будет, и разработчики могут адаптировать свои приложения под систему. Журналисты портала Android Central выделили три самых значимых улучшения для пользователей.

Главной фишкой обновления стала полноценная реализация оконного режима под названием Bubbles. Теперь практически любую программу можно открыть в виде плавающего окна поверх другого софта. Достаточно удерживать иконку приложения на рабочем столе или панели задач и выбрать соответствующую опцию. На планшетах и складных аппаратах их можно закрепить на панели задач, переключаясь между несколькими окнами, как на ПК.

Плавающие окна Bubbles в Android 17 Фото: Reddit

Второе изменение касается записи экрана. В Android 17 появилась новая плавающая панель управления процессом записи. После остановки захвата видео на экране сразу возникают быстрые кнопки для просмотра, редактирования, удаления или отправки ролика. Это упрощает работу с записанным материалом, избавляя от необходимости искать файл в галерее.

Google наконец-то прислушалась к пользователям и разделила управление интернетом в шторке быстрых настроек. Объединенная кнопка "Интернет" ушла в прошлое. Теперь для Wi-Fi и мобильных данных предусмотрены две отдельные плитки. Нажатие на иконку мгновенно включает или выключает нужный модуль связи, а название сети перенаправляет в меню настроек.

Удобное разделение кнопок Wi-Fi и мобильного интернета в Android 17 Фото: Reddit

Помимо этих трех изменений, бета-версия принесла и другие полезные мелочи. Например, появилась возможность скрыть подписи под иконками приложений на главном экране для более минималистичного вида. Также система научилась корректно масштабировать виджеты при подключении смартфона к внешнему монитору и добавила новые настройки приватности. "Кнопка местоположения" дает сервисам на телефоне доступ к геолокации только на время одной сессии без выдачи постоянных разрешений.

