Мощная альтернатива Galaxy A37: какой смартфон рекомендуют эксперты в 2026 году (фото)

Телефоны А-серии от Samsung традиционно популярны. Но в этом году из-за подорожания памяти их сложно назвать разумной покупкой. В продаже доступен аппарат, который по спецификациям не оставляет шансов новому Galaxy A37, но при этом стоит дешевле.

Фокус расскажет, почему Poco F7 — более интересный вариант во всех отношениях. Новинки Samsung, на которые в магазинах смотрят в первую очередь, проигрывают в соотношении цены и качества.

Цены, память и материалы корпуса

Samsung Galaxy A37 5G с конфигурацией 6/128 ГБ стоит 18 999 грн. За эту же сумму сейчас продается Poco F7 в топовой модификации на 12/512 ГБ. Покупатель получает в четыре раза больше внутреннего хранилища и вдвое больший объем оперативной памяти.

Вдобавок Poco F7 оснащен передовым накопителем UFS 4.1 и быстрой оперативкой стандарта LPDDR5X, что обеспечивает отличный задел на будущее. Спецификации памяти в Galaxy A37 не уточняются. В предыдущей модели Galaxy A36 применялся медленный стандарт UFS 2.2 — скорее всего, этот нюанс оставили без изменений, учитывая сложную ситуацию на рынке.

Galaxy A37 на 256 ГБ оценивается в 20 999 грн, уже превышая стоимость максимальной версии Poco F7 на 512 ГБ.

Материалы корпуса также отличаются в пользу суббренда Xiaomi. Модель F7 получила алюминиевую рамку, а в Galaxy A37 используются пластиковые грани. Оба смартфона имеют одинаковый класс защиты от воды и пыли IP68.

Samsung Galaxy A37 Фото: sammobile.com

Производительность и дисплей

Разница в быстродействии между гаджетами колоссальна. Galaxy A37 использует устаревающий процессор среднего уровня Exynos 1480, который дебютировал в модели Galaxy A55 (2024 года выпуска). Poco F7 базируется на чипсете Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с флагманской архитектурой.

Разницу наглядно иллюстрирует комплексный бенчмарк AnTuTu v10. Результат Poco F7 составляет 2 024 751 балл против скромных 726 158 очков у Exynos 1480. Смартфон Poco мощнее в 2,8 раза, что гарантирует плавную работу в тяжелых играх и системе на годы вперед.

В плане дисплея преимущество также за Poco F7. Экран устройства обладает более высоким разрешением (2772x1280 против 2340x1080) и пиковой яркостью (3200 нит против 1900 нит). Матрица Poco отображает 68 миллиардов оттенков (12-битная глубина цвета) и поддерживает высокочастотное ШИМ-затемнение 3840 Гц для защиты глаз от мерцания. Samsung же установила в A37 более дешевую 8-битную панель от производителя TCL — в этом году А-серия в целях экономии лишилась даже фирменных дисплеев.

Poco F7 (иллюстративное фото) Фото: gsmarena.com

Камеры

На бумаге блок камер Galaxy A37 кажется более функциональным из-за наличия трех модулей: 50 Мп (основной с OIS), 8 Мп (широкоугольный) и 5 Мп (макро). Poco F7 получил две камеры: 50 Мп (основная с OIS) и 8 Мп (ультраширокоугольный). Макро-модуль на 5 Мп в смартфонах Samsung часто оказывается бесполезным на практике. Poco F7 превосходит оппонента в записи видео, поддерживая формат 4K при 60 кадрах в секунду и замедленную съемку 1080p при 960 fps (Galaxy A37 ограничен 4K при 30 fps).

Есть разница в пользу A37, если говорить о главном фотосенсоре. Samsung использует датчик формата 1/1.56" с размером пикселя 1.0 мкм и диафрагмой f/1.8. У Poco F7 физический размер матрицы здесь меньше — 1/1.95 дюйма при размере пикселя 0.8 мкм. При этом объектив Poco отличается большей светосилой (f/1.5). Сенсор Samsung должен захватывать больше света за счет увеличенных габаритов. Впрочем, при хорошем освещении кардинальной разницы в качестве снимков, вероятно, не будет.

Poco F7 Фото: gsmarena.com

Еще стоит учитывать чипсет. Немногие знают, что топовый Snapdragon помогает не только в играх — в нем кроется мощный сопроцессор (ISP), улучшающий картинку с камеры программными алгоритмами. Exynos 1480 в Galaxy A37 неспособен обеспечить такой же уровень обработки. Дополнительным плюсом чипсета Qualcomm выступает возможность установки пользовательских портов приложения Google Camera (GCam). Так что с учетом вычислительной фотографии, возможности съемки у конкурентов сопоставимы.

Samsung Galaxy A37 Фото: sammobile.com

Автономность и поддержка ОС

Наконец, аккумулятор — еще один неоспоримый плюс Poco F7. Он оснащен батареей на 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт (80% за 30 минут). Galaxy A37 питается от аккумулятора на 5000 мАч с зарядкой на 45 Вт, что вдвое медленнее.

Сильная сторона Galaxy A37 заключается в поддержке. Смартфон работает под управлением ОС Android 16 и будет получать обновления ОС и патчи безопасности на протяжении 6 лет (вплоть до Android 22). Poco F7 вышел годом ранее, поэтому поставляется с ОС Android 15. Заявлены 4 года апдейтов ОС (до Android 19) и 6 лет исправлений системы безопасности. Тем не менее на практике, несмотря на более короткий цикл обновлений, огромный запас производительности Poco F7 имеет большее значение для стабильной работы через несколько лет.

