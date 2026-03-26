Потужна альтернатива Galaxy A37: який смартфон рекомендують експерти у 2026 році (фото)

Телефони А-серії від Samsung традиційно популярні. Але цього року через подорожчання пам'яті їх складно назвати розумною покупкою. У продажу доступний апарат, який за специфікаціями не залишає шансів новому Galaxy A37, але при цьому коштує дешевше.

Фокус пояснює, чому Poco F7 — цікавіший варіант у всіх відношеннях. Новинки Samsung, на які в магазинах дивляться насамперед, програють у співвідношенні ціни та якості.

Ціни, пам'ять і матеріали корпусу

Samsung Galaxy A37 5G з конфігурацією 6/128 ГБ коштує 18 999 грн. За цю ж суму зараз продається Poco F7 у топовій модифікації на 12/512 ГБ. Покупець отримує в чотири рази більше внутрішнього сховища і вдвічі більший обсяг оперативної пам'яті.

До того ж Poco F7 оснащений передовим накопичувачем UFS 4.1 і швидкою оперативкою стандарту LPDDR5X, що забезпечує відмінний заділ на майбутнє. Специфікації пам'яті в Galaxy A37 не уточнюються. У попередній моделі Galaxy A36 застосовувався повільний стандарт UFS 2.2 — найімовірніше, цей нюанс залишили без змін, враховуючи складну ситуацію на ринку.

Galaxy A37 на 256 ГБ оцінюється в 20 999 грн, уже перевищуючи вартість максимальної версії Poco F7 на 512 ГБ.

Матеріали корпусу також відрізняються на користь суббренду Xiaomi. Модель F7 отримала алюмінієву рамку, а в Galaxy A37 використовуються пластикові грані. Обидва смартфони мають однаковий клас захисту від води та пилу IP68.

Продуктивність і дисплей

Різниця у швидкодії між гаджетами колосальна. Galaxy A37 використовує застарілий процесор середнього рівня Exynos 1480, який дебютував у моделі Galaxy A55 (2024 року випуску). Poco F7 базується на чипсеті Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 з флагманською архітектурою.

Різницю наочно ілюструє комплексний бенчмарк AnTuTu v10. Результат Poco F7 становить 2 024 751 бал проти скромних 726 158 очок у Exynos 1480. Смартфон Poco потужніший у 2,8 раза, що гарантує плавну роботу у важких іграх і системі на роки вперед.

У плані дисплея перевага також за Poco F7. Екран пристрою має вищу роздільну здатність (2772x1280 проти 2340x1080) і пікову яскравість (3200 ніт проти 1900 ніт). Матриця Poco відображає 68 мільярдів відтінків (12-бітна глибина кольору) і підтримує високочастотне ШІМ-затемнення 3840 Гц для захисту очей від мерехтіння. Samsung же встановила в A37 дешевшу 8-бітну панель від виробника TCL — цього року А-серія з метою економії позбулася навіть фірмових дисплеїв.

Камери

На папері блок камер Galaxy A37 здається більш функціональним через наявність трьох модулів: 50 Мп (основний з OIS), 8 Мп (ширококутний) і 5 Мп (макро). Poco F7 отримав дві камери: 50 Мп (основна з OIS) і 8 Мп (ультраширококутний). Макро-модуль на 5 Мп у смартфонах Samsung часто виявляється марним на практиці. Poco F7 перевершує опонента в записі відео, підтримуючи формат 4K за 60 кадрів на секунду і сповільнену зйомку 1080p за 960 fps (Galaxy A37 обмежений 4K за 30 fps).

Є різниця на користь A37, якщо говорити про головний фотосенсор. Samsung використовує датчик формату 1/1.56" з розміром пікселя 1.0 мкм і діафрагмою f/1.8. У Poco F7 фізичний розмір матриці тут менший — 1/1.95 дюйма при розмірі пікселя 0.8 мкм. При цьому об'єктив Poco відрізняється більшою світлосилою (f/1.5). Сенсор Samsung повинен захоплювати більше світла за рахунок збільшених габаритів. Втім, при хорошому освітленні кардинальної різниці в якості знімків, ймовірно, не буде.

Ще варто враховувати чипсет. Мало хто знає, що топовий Snapdragon допомагає не тільки в іграх — у ньому криється потужний співпроцесор (ISP), що поліпшує картинку з камери програмними алгоритмами. Exynos 1480 у Galaxy A37 нездатний забезпечити такий самий рівень обробки. Додатковим плюсом чипсета Qualcomm виступає можливість встановлення користувацьких портів додатка Google Camera (GCam). Так що з урахуванням обчислювальної фотографії, можливості зйомки у конкурентів можна порівняти.

Автономність і підтримка ОС

Нарешті, акумулятор — ще один незаперечний плюс Poco F7. Він оснащений батареєю на 6500 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 90 Вт (80% за 30 хвилин). Galaxy A37 живиться від акумулятора на 5000 мАг із зарядкою на 45 Вт, що вдвічі повільніше.

Сильна сторона Galaxy A37 полягає в підтримці. Смартфон працює під управлінням ОС Android 16 і отримуватиме оновлення ОС і патчі безпеки протягом 6 років (аж до Android 22). Poco F7 вийшов роком раніше, тому поставляється з ОС Android 15. Заявлено 4 роки апдейтів ОС (до Android 19) і 6 років виправлень системи безпеки. Проте на практиці, незважаючи на коротший цикл оновлень, величезний запас продуктивності Poco F7 має більше значення для стабільної роботи через кілька років.

