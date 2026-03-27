Android 17 порадує цими нововведеннями: 3 корисні функції для смартфонів (фото)

Google випустила третю бета-версію ОС Android 17. Збірка принесла довгоочікувані опції багатозадачності та інші зручності.

Android 17 Beta 3 досягла стадії "стабільності платформи". Це означає, що функціональних доповнень більше не буде, і розробники можуть адаптувати свої додатки під систему. Журналісти порталу Android Central виділили три найбільш значущих поліпшення для користувачів.

Головною фішкою оновлення стала повноцінна реалізація віконного режиму під назвою Bubbles. Тепер практично будь-яку програму можна відкрити у вигляді плаваючого вікна поверх іншого софта. Досить утримувати іконку програми на робочому столі або панелі завдань і вибрати відповідну опцію. На планшетах і складних апаратах їх можна закріпити на панелі завдань, перемикаючись між кількома вікнами, як на ПК.

Плаваючі вікна Bubbles в Android 17 Фото: Reddit

Друга зміна стосується запису екрана. В Android 17 з'явилася нова плаваюча панель управління процесом запису. Після зупинки захоплення відео на екрані відразу з'являються швидкі кнопки для перегляду, редагування, видалення або відправки ролика. Це спрощує роботу із записаним матеріалом, позбавляючи від необхідності шукати файл у галереї.

Google нарешті прислухалася до користувачів і розділила управління інтернетом у шторці швидких налаштувань. Об'єднана кнопка "Інтернет" пішла в минуле. Тепер для Wi-Fi і мобільних даних передбачено дві окремі плитки. Натискання на іконку миттєво вмикає або вимикає потрібний модуль зв'язку, а назва мережі перенаправляє в меню налаштувань.

Зручний поділ кнопок Wi-Fi і мобільного інтернету в Android 17 Фото: Reddit

Крім цих трьох змін, бета-версія принесла й інші корисні дрібниці. Наприклад, з'явилася можливість приховати підписи під іконками додатків на головному екрані для більш мінімалістичного вигляду. Також система навчилася коректно масштабувати віджети при підключенні смартфона до зовнішнього монітора і додала нові налаштування приватності. "Кнопка місця розташування" дає сервісам на телефоні доступ до геолокації тільки на час однієї сесії без видачі постійних дозволів.

