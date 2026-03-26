Эти смартфоны на Android превзошли iPhone по производительности: о каких моделях идет речь

Компания Google заявила, что операционная система Android теперь превосходит конкурентов по скорости загрузок веб-страниц.

Android стала самой быстрой мобильной платформой для поиска в Интернете. Прирост производительности обусловлен интеграцией программного и аппаратного обеспечения между Chrome, ОС Android и флагманскими процессорам, сказано в блоге Chromium.

Сообщается, что новейшие флагманские смартфоны на Android теперь устанавливают рекорды в тестах производительности Speedometer и LoadLine. Некоторые телефоны улучшили свои показатели на 20-60% по сравнению с предыдущими моделями.

Speedometer — это совместный проект Apple, Google и Mozilla, который имитирует распространенные задачи пользователей, такие как нажатие кнопок для просмотра и прокрутки, чтобы измерить, насколько "быстрым" кажется браузер.

В то же время LoadLine представляет собой более новый бенчмарк, разработанный Google и ее партнерами. Он измеряет, как быстро открываются ссылки после нажатия на них.

"LoadLine доказал, что производительность загрузки страниц на Android соответствует мировым стандартам: топовые смартфоны на Android демонстрируют результаты на 47 % выше, чем конкуренты, не работающие на Android", — отметили в Google.

