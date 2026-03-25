Лучший бюджетный смартфон для фанатов Android: обзор Nothing Phone (4a) Pro (фото)

Новейший смартфон среднего класса Nothing Phone (4a) Pro предлагает лучшие характеристики и больше функций, чем его конкуренты с аналогичной ценой.

Хотя рынок смартфонов стоимостью до 500 долларов сегодня переполнен, большинство этих устройств почти не изменились за последние несколько поколений. В свою очередь Nothing Phone (4a) Pro может порадовать поклонников Android рядом обновлений, пишет Popular Mechanics.

Как отмечают в издании, Phone (4a) Pro предлагает интересный набор аппаратных функций. В частности смартфон получил полноценную телеобъективную камеру, что нетипично для среднебюджетного смартфона. Среди других преимуществ — свежий дизайн и гибкий интерфейс.

"После недели использования Nothing Phone (4a) Pro в качестве основного Android-устройства, я считаю, что это лучший на сегодня телефон до 500 долларов для поклонников Android", — отмечает эксперт портала.

Дизайн

Nothing Phone (4а) Pro Фото: Android Central

Nothing Phone (4a) Pro имеет цельноалюминиевый корпус и выступ задней камеры, несколько похожий на iPhone 17 Pro. Особенностью его дизайна стала матрица светодиодных индикаторов, интегрированных в заднюю камеру, которая отображает время и погоду, идентификатор абонента и даже состояние аккумулятора.

"Больше всего мне в этой функции нравится то, что она существенно уменьшает отвлекающие факторы, которые вызывает обычный экран телефона во время работы в офисе", — отметил обозреватель.

Камера

Бюджетные смартфоны на Android часто имеют мультисенсорные задние камеры, однако они далеко не такие качественные, как в более дорогих моделях. По мнению эксперта, Nothing Phone (4a) Pro имеет лучшую тройную заднюю камеру в своем ценовом диапазоне.

Phone (4a) Pro получил 50-мегапиксельный основной сенсор, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный и 32-мегапиксельный телеобъектив, а также 32-мегапиксельный модуль для селфи. Автор обзора отметил, что основной объектив предлагает три фокусных расстояния на выбор, подобно iPhone Pro.

Издание также приводит примеры фото на Nothing Phone (4a) Pro.

Фото на камеру Nothing Phone (4a) Pro Фото: nextpit.com

Производительность и аккумулятор

В основе Nothing Phone (4a) Pro лежит чип Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, который обеспечивает плавную работу и многозадачность. Смартфон доступен в двух конфигурациях оперативной памяти: 8 ГБ или 12 ГБ. Поклонники игр также оценят высокую частоту обновления экрана.

Емкости аккумулятора Nothing Phone (4a) Pro хватает на целый день смешанного использования. Поддержка проводной зарядки устройства мощностью 50 Вт обеспечивает более высокую скорость зарядки, чем у бюджетных смартфонов Google и Samsung.

Интерфейс

Одним из преимуществ Nothing Phone (4a) Pro также стал интерфейс Nothing OS. Он предлагает разнообразные опции настройки без необходимости установки стороннего лаунчера.

"Мне нравится, что можно выбрать между сохранением вида Android, близким к стандартному, или же полностью настроить его с помощью пакетов значков", — пояснил обозреватель.

Напомним, компания Samsung вскоре представит бюджетный смартфон Galaxy A57.

Фокус также сообщал, что OnePlus готовится выпустить среднебюджетный телефон Nord 6.