"Замечательный смартфон по выгодной цене": эксперт оценил новый Samsung Galaxy A57 (фото)

Компания Samsung вскоре выпустит бюджетный смартфон Galaxy A57. Дизайн и характеристики устройства уже обнародованы в сети.

Изображение будущего Samsung Galaxy A57 опубликовал инсайдер Эван Бласс на своей странице в социальной сети X.

Сообщается, что Galaxy A57 будет доступен в цветах Awesome Icy Blue, Awesome Lilac, Awesome Gray и Awesome Navy. Что касается дизайна, этот смартфон выглядит почти идентично своему предшественнику Galaxy A56.

Galaxy A57 лавандовый Galaxy A57 белый Galaxy A57 серый Galaxy A57 черный

Как отмечает эксперт портала PhoneArena, технические характеристики Galaxy A57 также частично останутся на уровне предыдущего поколения. В частности речь идет о камерах, аккумуляторе, размере экрана, разрешении и яркости, а также конфигурации оперативной памяти и хранилища.

По словам эксперта, ранее эта тенденция наблюдалась только в серии Galaxy S, где Samsung также поколениями использовала те же камеры, экраны и аккумуляторы, в основном обновляя только чипсет.

Что касается бюджетной серии Galaxy A, до недавнего времени каждое следующее поколение смартфонов получало более существенные обновления. Например, Galaxy A56 получил больший экран и значительно более быструю проводную зарядку. С Galaxy A57 такой скачок не наблюдается, однако это все еще приличное устройство среднего класса.

"Galaxy A57 снова выглядит как замечательный смартфон по выгодной цене, особенно если сравнивать его с обычным Galaxy S26", — подытожили в издании.

Напомним, ранее инсайдер утверждал, что Samsung Galaxy A57 может дебютировать с премиальной функцией Galaxy AI.

Фокус также сообщал, что Galaxy A57 и Galaxy A37 могут существенно подорожать на фоне глобального дефицита памяти.