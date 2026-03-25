"Замечательный смартфон по выгодной цене": эксперт оценил новый Samsung Galaxy A57 (фото)
Компания Samsung вскоре выпустит бюджетный смартфон Galaxy A57. Дизайн и характеристики устройства уже обнародованы в сети.
Изображение будущего Samsung Galaxy A57 опубликовал инсайдер Эван Бласс на своей странице в социальной сети X.
Сообщается, что Galaxy A57 будет доступен в цветах Awesome Icy Blue, Awesome Lilac, Awesome Gray и Awesome Navy. Что касается дизайна, этот смартфон выглядит почти идентично своему предшественнику Galaxy A56.
Как отмечает эксперт портала PhoneArena, технические характеристики Galaxy A57 также частично останутся на уровне предыдущего поколения. В частности речь идет о камерах, аккумуляторе, размере экрана, разрешении и яркости, а также конфигурации оперативной памяти и хранилища.
По словам эксперта, ранее эта тенденция наблюдалась только в серии Galaxy S, где Samsung также поколениями использовала те же камеры, экраны и аккумуляторы, в основном обновляя только чипсет.
Что касается бюджетной серии Galaxy A, до недавнего времени каждое следующее поколение смартфонов получало более существенные обновления. Например, Galaxy A56 получил больший экран и значительно более быструю проводную зарядку. С Galaxy A57 такой скачок не наблюдается, однако это все еще приличное устройство среднего класса.
"Galaxy A57 снова выглядит как замечательный смартфон по выгодной цене, особенно если сравнивать его с обычным Galaxy S26", — подытожили в издании.
Напомним, ранее инсайдер утверждал, что Samsung Galaxy A57 может дебютировать с премиальной функцией Galaxy AI.
Фокус также сообщал, что Galaxy A57 и Galaxy A37 могут существенно подорожать на фоне глобального дефицита памяти.