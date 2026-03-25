"Чудовий смартфон за вигідною ціною": експерт оцінив новий Samsung Galaxy A57 (фото)

Компанія Samsung незабаром випустить бюджетний смартфон Galaxy A57. Дизайн та характеристики пристрою вже оприлюднені в мережі.

Зображення майбутнього Samsung Galaxy A57 опублікував інсайдер Еван Бласс на своїй сторінці у соціальній мережі X.

Повідомляється, що Galaxy A57 буде доступний в кольорах Awesome Icy Blue, Awesome Lilac, Awesome Gray та Awesome Navy. Що стосується дизайну, цей смартфон виглядає майже ідентично своєму попереднику Galaxy A56.

Galaxy A57 лавандовий Galaxy A57 білий Galaxy A57 сірий Galaxy A57 чорний

Як зазначає експерт порталу PhoneArena, технічні характеристики Galaxy A57 також частково залишаться на рівні попереднього покоління. Зокрема йдеться про камери, акумулятор, розмір екрана, роздільну здатність та яскравість, а також конфігурації оперативної пам'яті та сховища.

За словами експерта, раніша ця тенденція спостерігалася лише у серії Galaxy S, де Samsung також поколіннями використовувала ті самі камери, екрани та акумулятори, здебільшого оновлюючи лише чипсет.

Що стосується бюджетної серії Galaxy A, донедавна кожне наступне покоління смартфонів отримувало суттєвіші оновлення. Наприклад, Galaxy A56 отримав більший екран та значно швидшу дротову зарядку. З Galaxy A57 такий стрибок не спостерігається, однак це все ще пристойний пристрій середнього класу.

"Galaxy A57 знову виглядає як чудовий смартфон за вигідною ціною, особливо якщо порівнювати його зі звичайним Galaxy S26", — підсумували у виданні.

Нагадаємо, раніше інсайдер стверджував, що Samsung Galaxy A57 може дебютувати з преміальною функцією Galaxy AI.

Фокус також повідомляв, що Galaxy A57 та Galaxy A37 можуть суттєво подорожчати на тлі глобального дефіциту пам’яті.