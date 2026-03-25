Найкращий бюджетний смартфон для фанатів Android: огляд Nothing Phone (4a) Pro (фото)

Новітній смартфон середнього класу Nothing Phone (4a) Pro пропонує кращі характеристики та більше функцій, ніж його конкуренти з аналогічною ціною.

Хоча ринок смартфонів вартістю до 500 доларів сьогодні переповнений, більшість цих пристроїв майже не змінилися за останні кілька поколінь. Своєю чергою Nothing Phone (4a) Pro може порадувати шанувальників Android низкою оновлень, пише Popular Mechanics.

Як зазначають у виданні, Phone (4a) Pro пропонує цікавий набір апаратних функцій. Зокрема смартфон отримав повноцінну телеоб'єктивну камеру, що нетипово для середньобюджетного смартфона. Серед інших переваг — свіжий дизайн та гнучкий інтерфейс.

"Після тижня використання Nothing Phone (4a) Pro як основного Android-пристрою, я вважаю, що це найкращий на сьогодні телефон до 500 доларів для шанувальників Android", — зазначає експерт порталу.

Дизайн

Nothing Phone (4a) Pro Фото: Android Central

Nothing Phone (4a) Pro має цільноалюмінієвий корпус та виступ задньої камери, дещо схожий на iPhone 17 Pro. Особливістю його дизайну стала матриця світлодіодних індикаторів, інтегрованих у задню камеру, яка відображає час і погоду, ідентифікатор абонента та навіть стан акумулятора.

"Найбільше мені в цій функції подобається те, що вона суттєво зменшує відволікаючі фактори, які спричиняє звичайний екран телефону під час роботи в офісі", — наголосив оглядач.

Камера

Бюджетні смартфони на Android часто мають мультисенсорні задні камери, однак вони далеко не такі якісні, як у дорожчих моделях. На думку експерта, Nothing Phone (4a) Pro має найкращу потрійну задню камеру у своєму ціновому діапазоні.

Phone (4a) Pro отримав 50-мегапіксельний основний сенсор, 50-мегапіксельний надширококутний та 32-мегапіксельний телеоб'єктив, а також 32-мегапіксельний модуль для селфі. Автор огляду відзначив, що основний об’єктив пропонує три фокусні відстані на вибір, подібно до iPhone Pro.

Видання також наводить приклади фото на Nothing Phone (4a) Pro.

Фото на камеру Nothing Phone (4a) Pro Фото: nextpit.com

Продуктивність та акумулятор

В основі Nothing Phone (4a) Pro лежить чип Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, який забезпечує плавну роботу та багатозадачність. Смартфон доступний у двох конфігураціях оперативної пам'яті: 8 ГБ або 12 ГБ. Шанувальники ігор також оцінять високу частоту оновлення екрана.

Ємності акумулятора Nothing Phone (4a) Pro вистачає на цілий день змішаного використання. Підтримка дротової зарядки пристрою потужністю 50 Вт забезпечує вищу швидкість заряджання, ніж у бюджетних смартфонів Google та Samsung.

Інтерфейс

Однією з переваг Nothing Phone (4a) Pro також став інтерфейс Nothing OS. Він пропонує різноманітні опції налаштування без необхідності встановлення стороннього лаунчера.

"Мені подобається, що можна вибрати між збереженням вигляду Android, близьким до стандартного, або ж повністю налаштувати його за допомогою пакетів значків", — пояснив оглядач.

