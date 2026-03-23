"Идеальный телефон на Android": эксперт рассказал, какую модель он сейчас ждет (фото)

Новая модель Google Nano Banana 2 на базе искусственного интеллекта (ИИ) разработала чрезвычайно реалистичный концепт телефона Android под названием Gemini Horizon.

Концептуальный смартфон Gemini Horizon был качественно сгенерирован с помощью одного запроса. Это демонстрирует значительное преимущество модели Nano Banana 2, по сравнению с предыдущей версией, рассказал автор генерации и эксперт по технологиям Джон Брэндон в своей статье для Tech Advisor.

Как отмечает Брэндон, ранее он уже использовал Gemini для разработки концептуальных эскизов, однако даже после ряда подсказок результаты, как правило, были неубедительными. В этом смысле Nano Banana 2 делает значительный шаг вперед.

Горизонт Близнецов Фото: Google

Перед ИИ стояла задача создать новый телефон на Android с немного большим экраном и более тонким корпусом, чем у большинства устройств на рынке. Камера должна была выглядеть более высокотехнологичной, а интерфейс "круче".

Відео дня

По словам Брэндона, первое изображение сразу выглядело убедительнее, чем все предыдущие работы оригинального Nano Banana. Смартфон получил название Gemini Horizon.

"Скажем прямо — Google должен изготовить этот телефон. Он тонкий, имеет мощную камеру и выглядит как телефон, который я бы купил", — признался эксперт.

Опрос Верите ли вы, что ИИ несет угрозу человечеству? Опрос открыт до Да Нет Не знаю Голосувати

Некоторые характеристики смартфона Gemini Horizon:

дисплей — 7,1-дюймовый 144 Гц Fluid OLED (соотношение 21:9);

толщина — 4,9 мм;

аккумулятор — твердотельный 5500 мАч;

основная камера — 200 Мп с переменной диафрагмой + 50 Мп с перископом (10x оптическое увеличение);

ОС — Android 16 с оболочкой Expressive.

Как отмечает эксперт, характеристики выглядят так, будто Google может воспроизвести их в ближайшее время в реальном смартфоне. Открыв приложение камеры, также можно увидеть, как механические лепестки диафрагмы расширяются и сжимаются, что является намеком на "высокотехнологичные" камеры Leica или Hasselblad.

"Gemini разработали для меня идеальный телефон на Android", — подытожил Брэндон.

