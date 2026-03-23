"Ідеальний телефон на Android": експерт розповів, на яку модель він зараз чекає (фото)

Нова модель Google Nano Banana 2 на базі штучного інтелекту (ШІ) розробила надзвичайно реалістичний концепт телефону Android під назвою Gemini Horizon.

Концептуальний смартфон Gemini Horizon був якісно згенерований за допомогою одного запиту. Це демонструє значну перевагу моделі Nano Banana 2, порівняно з попередньою версією, розповів автор генерації та експерт з технологій Джон Брендон у своїй статті для Tech Advisor.

Як зазначає Брендон, раніше він вже використовував Gemini для розробки концептуальних ескізів, однак навіть після низки підказок результати, як правило, були непереконливими. У цьому сенсі Nano Banana 2 робить значний крок вперед.

Gemini Horizon Фото: Google

Перед ШІ стояла задача створити новий телефон на Android з трохи більшим екраном та тоншим корпусом, ніж у більшості пристроїв на ринку. Камера мала виглядати більш високотехнологічною, а інтерфейс "крутішим".

За словами Брендона, перше зображення одразу виглядало переконливіше, ніж всі попередні роботи оригінального Nano Banana. Смартфон отримав назву Gemini Horizon.

"Скажімо прямо — Google має виготовити цей телефон. Він тонкий, має потужну камеру і виглядає як телефон, який я б купив", — зізнався експерт.

Деякі характеристики смартфона Gemini Horizon:

дисплей — 7,1-дюймовий 144 Гц Fluid OLED (співвідношення 21:9);

товщина — 4,9 мм;

акумулятор — твердотільний 5500 мАг;

основна камера — 200 Мп зі змінною діафрагмою + 50 Мп з перископом (10x оптичне збільшення);

ОС — Android 16 з оболонкою Expressive.

Як зазначає експерт, характеристики виглядають так, ніби Google може відтворити їх найближчим часом в реальному смартфоні. Відкривши застосунок камери, також можна побачити, як механічні пелюстки діафрагми розширюються та стискаються, що є натяком на "високотехнологічні" камери Leica або Hasselblad.

"Gemini розробили для мене ідеальний телефон на Android", — підсумував Брендон.

