Ці смартфони на Android перевершили iPhone за продуктивністю: про які моделі йдеться

Компанія Google заявила, що операційна система Android тепер перевершує конкурентів за швидкістю завантажень вебсторінок.

Android стала найшвидшою мобільною платформою для пошуку в Інтернеті. Приріст продуктивності зумовлений інтеграцією програмного та апаратного забезпечення між Chrome, ОС Android та флагманськими процесорам, сказано у блозі Chromium.

Повідомляється, що новітні флагманські смартфони на Android тепер встановлюють рекорди у тестах продуктивності Speedometer та LoadLine. Деякі телефони покращили свої показники на 20-60% у порівнянні з попередніми моделями.

Speedometer — це спільний проєкт Apple, Google та Mozilla, який імітує поширені завдання користувачів, такі як натискання кнопок для перегляду та прокручування, щоб виміряти, наскільки "швидким" здається браузер.

Водночас LoadLine являє собою новіший бенчмарк, розроблений Google та її партнерами. Він вимірює, як швидко відкриваються посилання після натискання на них.

"LoadLine довів, що продуктивність завантаження сторінок на Android відповідає світовим стандартам: топові смартфони на Android демонструють результати на 47 % вищі, ніж конкуренти, що не працюють на Android", — наголосили в Google.

