Google усложнит установку Android-программ из сторонних источников: как именно (фото)

Google меняет алгоритм установки ПО из альтернативных источников (помимо Google Play) на Android-устройствах. ОС получит многоступенчатый механизм проверок с обязательным суточным ожиданием.

Нововведение направлено на защиту владельцев смартфонов от мошеннических схем и социальной инженерии. О деталях работы защитного алгоритма пишет Google в блоге для разработчиков.

Причины появления ограничений

Компания не блокирует загрузку APK-файлов полностью, но внедряет механизм защиты от принуждения. По статистике Global Anti-Scam Alliance, мошенники часто заставляют жертв отключать системы безопасности телефона во время разговора, манипулируя технически неопытными людьми. Ущерб от подобных атак в мире достиг 442 миллиардов долларов. Принудительные задержки и перезагрузки призваны разорвать цикл давления и дать человеку время на оценку ситуации.

Что нужно будет сделать для получения доступа к установке стороннего ПО

Новые этапы установки приложений

Процедура загрузки софта от неверифицированных разработчиков теперь состоит из пяти этапов:

Активация режима разработчика в настройках системы (для этого нужно зайти в раздел "Об устройстве" и начать на "Номер сборки" несколько раз). Подтвердить отсутствие внешнего давления — системе нужно удостовериться, что другое лицо (потенциальный мошенник) не требует снять защиту. Перезагрузка смартфона. Это действие принудительно обрывает возможные удаленные сессии и активные звонки злоумышленников. Суточное ожидание. Таймер на 24 часа блокирует немедленную установку программ. Повторная аутентификация. По истечении суток необходимо подтвердить личность с помощью биометрии (отпечаток пальца, сканер лица) или PIN-кода.

Подождать сутки нужно всего один раз. После прохождения проверки пользователь может начать скачивать сторонний софт. Разрешение можно будет выдать на 7 дней или бессрочно. То есть вышеуказанные шаги производятся единожды, а не перед установкой каждого отдельного приложения вне магазина Google Play. Система продолжит выводить предупреждения о рисках, но их можно будет игнорировать нажатием кнопки "Все равно установить".

Важно: установку приложений из сторонних источников не запретят. Когда опытный пользователь подтвердил, что знает о рисках, он может выдать себе бессрочное разрешение на такие действия Фото: Google

Изменения для разработчиков

Параллельно Google вводит альтернативные форматы публикации софта. Студенты и энтузиасты получат аккаунты с ограниченным распространением. Они позволят делиться программами с группой до 20 устройств без предоставления государственного удостоверения личности и оплаты регистрационного сбора.

Новый алгоритм защиты пользователей и лимитированные профили разработчиков заработают в августе 2026 года. С сентября вступят в силу строгие требования к обязательной верификации создателей программного обеспечения для публикации в сертифицированных магазинах.

