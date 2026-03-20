Google ускладнить установку Android-програм зі сторонніх джерел: як саме (фото)

Google змінює алгоритм встановлення ПЗ з альтернативних джерел (крім Google Play) на Android-пристроях. ОС отримає багатоступеневий механізм перевірок з обов'язковим добовим очікуванням.

Нововведення спрямоване на захист власників смартфонів від шахрайських схем і соціальної інженерії. Про деталі роботи захисного алгоритму пише Google у блозі для розробників.

Причини появи обмежень

Компанія не блокує завантаження APK-файлів повністю, але впроваджує механізм захисту від примусу. За статистикою Global Anti-Scam Alliance, шахраї часто змушують жертв відключати системи безпеки телефону під час розмови, маніпулюючи технічно недосвідченими людьми. Збиток від подібних атак у світі сягнув 442 мільярдів доларів. Примусові затримки і перезавантаження покликані розірвати цикл тиску і дати людині час на оцінку ситуації.

Що потрібно буде зробити для отримання доступу до встановлення стороннього ПЗ

Нові етапи встановлення додатків

Процедура завантаження софту від неверифікованих розробників тепер складається з п'яти етапів:

Активація режиму розробника в налаштуваннях системи (для цього потрібно зайти в розділ "Про пристрій" і почати на "Номер збірки" кілька разів). Підтвердити відсутність зовнішнього тиску — системі потрібно впевнитися, що інша особа (потенційний шахрай) не вимагає зняти захист. Перезавантаження смартфона. Ця дія примусово обриває можливі віддалені сесії та активні дзвінки зловмисників. Добове очікування. Таймер на 24 години блокує негайне встановлення програм. Повторна аутентифікація. Після закінчення доби необхідно підтвердити особистість за допомогою біометрії (відбиток пальця, сканер обличчя) або PIN-коду.

Почекати добу потрібно всього один раз. Після проходження перевірки користувач може почати завантажувати сторонній софт. Дозвіл можна буде видати на 7 днів або безстроково. Тобто вищевказані кроки виконуються один раз, а не перед встановленням кожного окремого додатка поза магазином Google Play. Система продовжить виводити попередження про ризики, але їх можна буде ігнорувати натисканням кнопки "Все одно встановити".

Важливо: встановлення застосунків зі сторонніх джерел не заборонять. Коли досвідчений користувач підтвердив, що знає про ризики, він може видати собі безстроковий дозвіл на такі дії Фото: Google

Зміни для розробників

Паралельно Google вводить альтернативні формати публікації софту. Студенти та ентузіасти отримають акаунти з обмеженим поширенням. Вони дадуть змогу ділитися програмами з групою до 20 пристроїв без надання державного посвідчення особи та оплати реєстраційного збору.

Новий алгоритм захисту користувачів і лімітовані профілі розробників запрацюють у серпні 2026 року. З вересня набудуть чинності суворі вимоги до обов'язкової верифікації творців програмного забезпечення для публікації в сертифікованих магазинах.

Раніше повідомлялося, що Google назвала смартфони, які отримають Android 17. Компанія активно веде розробку наступної версії своєї мобільної ОС — Android 17. Уже відомо, які телефони отримають апдейт першими.

Також Фокус писав про Google Pixel 10a очима експертів. Смартфон Google Pixel 10a позиціонується як доступна альтернатива флагманській лінійці бренду і прямий конкурент iPhone 17e. З'ясовуємо, як показав себе апарат на практиці і в тестах.